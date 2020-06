Covid-19: Campanha de arrecadação de EPIs para saúde indígena arrecada mais de 20 mil equipamentos em MS

Os equipamentos recebidos diretamente pelo MPF foram entregues para o Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) - Divulgação

A campanha lançada em união de esforços entre as Defensorias Públicas da União e do Estado de Mato Grosso do Sul, o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Corpo de Bombeiros Militar e o Ministério Público Federal (MPF) conseguiu arrecadar até agora 20.950 unidades dos mais diversos e essenciais equipamentos. Foram doados protetores faciais, máscaras em TNT, máscaras cirúrgicas e máscaras reutilizáveis. Os equipamentos recebidos diretamente pelo MPF foram entregues para o Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), responsável pelo atendimento da segunda maior população indígena do país, com cerca de 80 mil pessoas. Os equipamentos recebidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul foram distribuídos para a atenção à saúde indígena em Dourados e região. Equipamentos arrecadados pelo Corpo de Bombeiros Militar ainda serão distribuídos para o atendimento à saúde indígena.

Houve doações da empresa GERDAU, por parte de Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul, pelo Projeto Coronavida, empresários e do Juízo da Vara Criminal de Nova Andradina em parceria com o MP/MS.



Confira abaixo quadro com as doações:

Vara Criminal Nova Andradina 4.000 máscaras TNT / 2.000 máscaras cirúrgicas

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul 6.250 máscaras

Projeto Coronavida 2.400 protetores faciais

Empresários 5.000 máscaras laváveis

GERDAU 1.000 protetores faciais

Confecções Naha 200 máscaras

Caarapó 100 máscaras reutilizáveis

A campanha é uma união do Ministério Público Federal, das Defensorias Públicas da União e do Estado de Mato Grosso do Sul, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Corpo de Bombeiros Militar. Além de EPIs, os órgãos pretendem arrecadar equipamentos de saúde, como termômetros e oxímetros, e insumos para a fabricação de dispositivos como protetores faciais e laringoscópios.



A Universidade Estadual de MS (UEMS) participa com a fabricação de máscaras reutilizáveis e capotes. Já o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está fabricando protetores faciais, máscaras com respirador, dispositivos para descompressão de máscaras cirúrgicas, dispositivos para compartilhamento de respiradores e laringoscópios.



Para o procurador da República Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes, “o apoio da sociedade à iniciativa é fundamental, pois sem estes equipamentos as equipes de saúde indígena podem ficar impossibilitadas de prestar o atendimento aos indígenas no Estado do Mato Grosso do Sul. Agradeço especialmente à Excelentíssima Dra. Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira, aos membros da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, aos representantes da empresa GERDAU, ao Projeto Coronavida e a Confecções Naha pelas doações realizadas à causa indígena".



A lista de equipamentos e insumos em arrecadação é a seguinte:

Para o DSEI

Máscaras descartáveis

Oxímetros digitais de pulso

Máscaras reutilizáveis

Aventais descartáveis

Máscaras N95/PFF2

Termômetros infravermelhos

Para o IFMS

Filamento PLA 1.75mm

Acetato A4 2,5mm

Elástico caseado 7mm

Para a UEMS

Elástico fino

TNT gramatura 100 (branco ou azul ou verde)

Linha para costura (branca, azul ou verde)

Lacres de embalagem (amarrilho)

Saquinhos plásticos para embalar máscaras

Ribana

As doações podem ser entregues em qualquer unidade do Corpo de Bombeiros Militar do estado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3357-0100.