Cotolengo será beneficiado pelo Comper com o Troco Solidário de maio e junho

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense será beneficiado pela Rede Comper por meio do projeto Troco Solidário, com o troco arrecadado nas 13 lojas entre os meses de maio e junho. No local são atendidas 40 pessoas carentes com paralisia cerebral grave.



De acordo com a assessoria de imprensa do Cotolengo, a faixa etária das pessoas atendidas ali é de zero a 22 anos. Elas são assistidas por profissionais da saúde como nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiras, pedagogos e psicólogos.



A verba arrecadada com o troco solidário será utilizada na melhoria das instalações do Cotolengo, que em Campo Grande funciona há 20 anos.



Conforme a assessoria de imprensa do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, a instituição também existe em São José (SC), Curitiba (PR), Cotia (SP), Brasília (DF) e Caucaia (CE) através dos pequenos cotolengos.



A origem do nome “Pequeno Cotolengo” remonta ao ano de 1830, quando o padre José Benedito Cotolengo fundou “La Piccola Casa” (A Pequena Casa), uma instituição para pobres doentes em Turim, na Itália. A obra multiplicou-se pelas mãos de São Luis Orione, fundador da Pequena Obra da Divina Providência. Com isso, padres e irmãs orionitas foram levados para diversos países, entre eles o Brasil.





Troco Solidário

O Troco Solidário existe desde 2007 e consiste na arrecadação de moedas que os clientes doam nos caixas das lojas Comper, quando fazem suas compras. De dois em dois meses uma entidade que presta assistência social ou desenvolve projetos nas comunidades é beneficiada com a quantia arrecadada no período.



As instituições que têm interesse em participar do projeto devem procurar o Comper e repassar um histórico, além de uma série de documentos, até o mês de outubro. Depois é feita uma triagem e em seguida uma equipe da Rede Comper visita in loco a instituição para comprovar a veracidade das informações. Após essa etapa é feita uma análise complexa que definirá as seis instituições que serão contempladas com o Troco Solidário no ano posterior.

Veja Também

Comentários