Cotolengo inaugura residência inclusiva para pessoas com deficiência

O Cotolengo inaugurou ontem (16) em Campo Grande uma casa inclusiva - (Foto: Divulgação/Cotolengo)

O Cotolengo inaugurou ontem (16) em Campo Grande uma casa inclusiva que vai acolher 10 pessoas com deficiência sem vínculos familiar, que são atendidas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). O projeto conta com o apoio da Associação Anjos da Guarda, a Vaquinha Social, Grupo Pereira e do Ministério Publico do Trabalho.

Ao todo, foi levantado R$ 210 mil. Essa quantia foi usada nas obras e na compra de móveis para local que vai funcionar onde antes era a lavanderia do Cotolengo. O espaço passou por uma ampla reforma e ganhou sete quartos, banheiros adaptados, sala de estar, espaço com churrasqueira.

Segundo o padre Valdeci Marcolino, diretor presidente do Cotolengo, essa inauguração marca uma mudança na forma de trabalho da instituição. “Estamos fazendo todo o esforço para cuidar bem dos futuros moradores. Queremos que morem em lugar legal, preparado para recebê-los bem”, diz.

A casa será mantida em parceria com o governo do estado, através da Sedhast, que vai repassar os recursos para o Cotolengo.

Os moradores, irão se mudar para o local na próxima segunda feira (20).