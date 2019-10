Costela assada para degustação e música regional são atrações para fim de semana

A costela assada está entre os pratos prediletos do brasileiro e, em especial do sul-mato-grossense - Foto: Reprodução

A costela assada está entre os pratos prediletos do brasileiro e, em especial do sul-mato-grossense, que não abre mão da iguaria, seja pelo sabor, ou pelo cheiro inconfundível. Pensando nisso, o Fort Atacadista promove neste sábado (5), a partir das 10h, uma grande degustação para os clientes que visitarem sua unidade localizada na região do bairro Coronel Antonino.

Mais do que saborear, os clientes poderão aproveitar o local para prestigiar talentos da música regional. Ao som da dupla Ricardo Pedro e Valdiney, o público poderá ouvir clássicos nacionais e internacionais. Além da costela assada, haverá degustação de Cup Noodles. As atividades fazem parte do Dia F, promovido mensalmente pelo atacarejo.

A coordenadora de marketing regional MS do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, explica que as ações são pensadas para deixar o dia de compras e ofertas especiais ainda mais animado. “Nossa intenção é fortalecer ainda mais a essência cultural e gastronômica de Mato Grosso do Sul. Temos uma riqueza muito grande em termos de culinária e música e, com isso, vamos oferecer produtos com preços especiais em um ambiente festivo, que representa a identidade do Estado”, afirma.

Dia F - Tradicionalmente, o Fort Atacadista realiza, todos os meses, sempre no primeiro sábado do mês, o Dia F, com descontos, ações exclusivas e com horário diferenciado: as lojas abrem às 6h e fecham à meia noite. Em outubro, a data reservada para a ação é dia 5. A costelada e apresentações de música acontecem na unidade do Fort do Coronel Antonino, localizada na rua São Borja, 586, a partir das 10h.