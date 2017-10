Correios entrega premiações regionais do Concurso Internacional de Redação de Cartas

Nesta quarta-feira, 18/10, os Correios realizam a entrega da premiação do terceiro lugar estadual no Concurso Internacional de Redação de Cartas deste ano. A aluna Lara Maria Gamberini Roque, de 13 anos e a Escola Ideal são os premiados. No dia 25/10, o superintendente estadual de Operações, Júlio González, entrega a premiação do 1º e 2º lugares estaduais na Escola GAPPE, aos alunos Fabricio Pupo Antunes e Leonardo Moraes Veloso, respectivamente. Fabricio, além de conquistar o primeiro lugar no MS garantiu o segundo lugar nacional no concurso. Ao todo, 119 cartas concorreram no Estado, de alunos de escolas públicas e particulares.

Vencedora nacional recebeu menção honrosa mundial - A carta escrita pela estudante Sabrina Brito, da Paraíba, recebeu menção honrosa na etapa mundial do Concurso Internacional de Redação de Cartas 2017, promovido pela União Postal Universal. A aluna, vencedora da etapa nacional do concurso, coordenada pelos Correios, e sua redação representaram o Brasil na última etapa, realizada em Berna, na Suíça.

Esta é a quarta vez na história do concurso, realizado desde 1972, que o Brasil recebe esse reconhecimento na fase mundial. Em 2017, concorreram 1,2 milhões de alunos em todo o mundo, o que reforça a posição do país no cenário internacional - o Brasil já foi o primeiro colocado em três edições e ocupa o segundo lugar em número de vitórias, atrás apenas da China, que tem cinco medalhas de ouro.

O tema deste ano foi “Imagine que você é um(a) assessor(a) do novo Secretário Geral da ONU – Qual é o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso?”. Participaram da Comissão Julgadora Nacional representantes dos Correios, Universidade de Brasília, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Unesco no Brasil e Ministério da Educação.

O primeiro lugar na etapa internacional ficou com a Repúlica Togolesa, seguido da Indonésia e do Peru.