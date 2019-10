Corregedor vistoria depósito de veículos que serão leiloados

Na manhã desta quinta-feira (31), o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, que preside a Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais/TJMS, acompanhado do juiz auxiliar da Corregedoria, Renato Liberali, esteve no pátio da Autotran - uma das empresas responsáveis pelo depósito de veículos destinados aos leilões judiciais em Mato Grosso do Sul - para uma visita de vistoria e fiscalização.



Esta é a primeira vez que um Corregedor verifica in loco os veículos que serão leiloados. No pátio da Autotran estão 1.538 veículos, removidos por meio de autorização da Comissão de Alienação. O desembargador pretende continuar a vistoria e a fiscalização nas comarcas do interior quando estiver nessas localidades para inspeção ordinária.

Necessário lembrar que os pátios das delegacias e os depósitos judiciais estavam lotados de veículos apreendidos, contudo, em razão do perigo de doenças como a dengue, a comissão deliberou pela sua remoção para local adequado, o pátio dos leiloeiros.

Importante destacar que os leilões estão sendo preparados, mas os veículos somente serão disponibilizados para comercialização após autorização do juiz do processo. Com a edição do Provimento nº 450, publicado no DJ de 4 de setembro de 2019, os veículos que estiverem depositados nesses locais serão taxados por estarem guardados em segurança até sua comercialização.

De acordo com o provimento, a taxa de pátio será assim cobrada (uma única vez):

- motocicletas de qualquer cilindrada classificadas como sucatas inservíveis - R$ 100,00

- motocicletas de qualquer cilindrada (demais enquadramentos) - R$ 180,00

- veículos de passeio e caminhonetas leves classificados como sucatas inservíveis - R$ 300,00

- veículos de passeio e caminhonetas leves (demais enquadramentos) - R$ 590,00

- caminhão, cavalo-trator ou ônibus até dois eixos, classificados como sucatas inservíveis - R$ 400,00

- caminhão, cavalo-trator ou ônibus até dois eixos, demais enquadramentos - R$ 900,00

- caminhões ou bitrens acima de dois eixos, tratores, motoniveladoras, pás carregadeiras, classificados como sucatas inservíveis - R$ 600,00

- caminhões ou bitrens acima de dois eixos, tratores, motoniveladoras, pás carregadeiras, demais enquadramentos - R$ 1.100,00

- embarcações de qualquer extensão e aeronaves pequenas terão valores fixados pela Comissão, conforme o caso concreto.