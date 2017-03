A matéria "Alunos de pelo menos 1,4 mil escolas públicas do DF estão sem livros didáticos" teve o título e partes do texto alterados para correção de informação. Diferentemente do informado, são 36, e não 1.450 as escolas que ainda não receberam livros didáticos no Distrito Federal.

Leia aqui o texto corrigido.

Veja Também

Comentários