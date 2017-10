Deputado defende o combate à criminalidade e cria projeto de lei pioneiro no Brasil

O Deputado Coronel Davi quer maior participação do Governo Federal no combate à criminalidade em especial nas Fronteiras de MS. Em sua participação ao programa Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação, na última terça-feira (17), ex-comandante da Polícia Militar falou dos desafios da segurança pública.

Com vasta experiência em segurança pública, Coronel Davi conta que tem aprendido muito com a vida política, “tenho crescido como pessoa e profissionalmente”, diz.

Mas a missão não tem sido uma tarefa fácil, Davi lembra que durante sua vivência na segurança pública como comandante da Polícia Militar de MS, foi realizado um trabalho incessante contra a criminalidade, e sem dar a moleza pra ação do criminoso. “A gente percebe que infelizmente hoje a criminalidade tomou uma proporção totalmente diferente, eles acabaram fazendo com que a esta criminalidade pudesse se fortalecer cada vez mais, com a criação de facção, que existe dentro e fora de presídios e que acaba levando muita desesperança e insegurança a população do nosso estado. Como é comum também em outros estados do Brasil”, conta o Coronel.

Através de um projeto de lei do deputado, Mato Grosso do Sul pode se tornar o primeiro Estado da Federação onde o preso beneficiado pela justiça tenha que custear a sua tornozeleira eletrônica, e isto não seja mais repassado ao cidadão de bem.

“O povo já paga muito imposto, nós é que sustentamos o bandido na cadeia, lá dentro ele tem uma alimentação saudável, talvez muito melhor do que de muitas pessoas que trabalham de segunda a segunda aqui no nosso meio. Cabe ao estado manter esse bem estar do preso, ta na lei, na constituição, mas algumas questões a gente precisa mudar, é inaceitável que o cidadão tenha que arcar com esse prejuízo e com esse pagamento da tornozeleira, é algo pouco representativo aos cofres do estado, mas se a gente juntar e somar com todos aqueles que hoje estão beneficiados, vai ter um dinheiro suficiente por exemplo para que o estado possa reformar uma escola, compra de medicamentos e de equipamentos necessários pra colocar nas unidades de saúde ou hospital, pra investimentos na segurança publica e melhorar a segurança que é oferecida ao cidadão”, salienta Davi.

Conforme dados do deputado, hoje MS tem uma massa carcerária de 16 mil pessoas, sendo que cerca de 7200 pessoas são de competência da justiça federal. “Hoje a gente vê o caos da segurança pública, e começamos a pensar aonde vamos parar? É importante que tenhamos legislação forte que mantenha o preso na cadeia que é onde dele deve estar após comenter um crime”, diz.

Coronel Davi visitou a coordenadoria geral de perícias que engloba o Instituto Médico Legal e Odontológico e o Instituto de Identificação, e constatou o bom trabalho desempenhado no local, e teve conhecimento das dificuldades que os mesmos têm para desenvolver suas atividades profissionais. Davi já solicitou ao Governo do Estado a possibilidade de um concurso publico para peritos oficiais e também se comprometeu com o sindicato dos papiloscopistas a solicitar um concurso para essa classe profissional. “Não tenho dúvida que em breve o governo do estado vai poder atender essa categoria que presta um relevante serviço a população e principalmente naquilo que acaba causando tristeza às famílias de MS. Que é quando se perde um ente querido principalmente num acidente ou decorrente da perpetuação de um crime, como homicídio e é necessário o trabalho dos peritos no local, buscando as primeiras informações pra se chegar até a autoria, mostrando um trabalho de muita importância na resolução dos crimes, que é o trabalho dos peritos, e precisa realmente de uma estrutura melhor, condições melhores”.