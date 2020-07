Como ajudar crianças a passar pelo distanciamento social

Segundo os boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, a curva de contágio em Mato Grosso do Sul está aumentando rapidamente, tornando-se cada vez mais importante a manutenção do distanciamento social, cumulado com aumento do chamado índice de isolamento.

Se para adultos, porém, às vezes se torna difícil vivenciar esse período de isolamento, mais complicado é para as crianças. Deste modo, o Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde do TJMS, sob a coordenação do desembargador Nélio Stábile, acredita ser de grande valia prestar apoio a seus integrantes, bem como à sociedade como um todo, que possuem filhos ou menores sob sua tutela em casa durante essa pandemia.

Assim, seguem algumas dicas para que os responsáveis os auxiliem a passar por esse período.

- Reaja de maneira solidária ao comportamento das crianças. Em geral, elas respondem ao estresse tornando-se mais grudentas, ansiosas, retraídas, irritadiças e, em alguns casos, urinando na cama;

- Reaja a esses comportamentos ouvindo as preocupações delas e oferecendo mais amor, carinho e atenção;

- Valide os sentimentos dos menores. Tempos difíceis exigem mais atenção. Crie oportunidades para as crianças brincarem e relaxarem;

- Mantenha-as próximas. Evite ao máximo separar as crianças de seus cuidadores para não gerar nova causa de estresse emocional. Se a separação for inevitável, como no caso de uma hospitalização, garanta o contato regular por telefone para que elas se sintam seguras;

- Mantenha a rotina ou crie uma nova. Inclua na vida dos pequenos uma rotina com momentos para aprendizado, brincadeiras e relaxamento;

- Converse com a criança de forma clara, honesta e condizente com a idade. É possível que crianças manifestem preocupações com a Covid-19. Elas observam o comportamento e as emoções dos adultos, enquanto buscam meios de lidar com as próprias emoções em momentos difíceis. Falar com franqueza pode aliviar a ansiedade dos pequenos.