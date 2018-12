Coordenadoria da Mulher discute projetos para 2019

a juíza Jacqueline Machado, que responde pela coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, realizou uma reunião para começar a discutir mais um projeto inovador que será desenvolvido no próximo ano - Foto: Divulgação

Essa semana, a juíza Jacqueline Machado, que responde pela coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, realizou uma reunião para começar a discutir mais um projeto inovador que será desenvolvido no próximo ano.

O principal objetivo da proposta é oportunizar a autonomia financeira a mulheres em situação de vulnerabilidade, por meio de um curso de confeitaria. Com a presença da atriz e escritora, Cristiane Sobral - via videoconferência, os presentes trataram das ações que serão realizadas para colocar o projeto em prática.

Segundo a juíza, o foco será gerar oportunidade a essas mulheres tanto para entrarem no mercado de trabalho como para desenvolverem atividade autônoma no ramo da confeitaria. Além disso, é objetivo do projeto promover a autoestima e o empoderamento das mulheres por meio de oficinas de teatro. A previsão é de que o projeto seja executado no primeiro semestre de 2019.

Além de Jacqueline, acompanhada da equipe da Coordenadoria da Mulher, e Cristiane Sobral, participaram da reunião José Roberto Escudeiro, analista e orientador técnico do SENAC Turismo e Gastronomia; Camila Poli, chef confeiteira, vencedora da segunda edição do Bake Off Brasil; Paola Ayache, chef confeiteira e proprietária do La Parisienne; Daniela Martins Athia, psicóloga, diretora da Salt3; Andressa Zonta, atriz do Coletivo Usina, e Bruno Loiácono, diretor e dramaturgo do Coletivo Usina.