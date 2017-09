Coordenadores municipais do Enem fazem preparação para aplicação das provas

Os 1.783 coordenadores municipais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão sendo capacitados para a atuação no dia das provas. Hoje (2) está sendo realizada a capacitação para 323 coordenadores do Maranhão, Amazonas, Tocantins, Ceará e na região de Campinas, em São Paulo.

As capacitações do Enem apresentam o procedimento de logística e aplicação do exame, incluindo as mudanças que foram introduzidas neste ano, como a aplicação em dois domingos consecutivos e a estreia das provas personalizadas com nome e número de inscrição do participante. Há também o novo recurso de vídeo da prova traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A preparação começou em agosto e vai até o dia 23 de setembro. Até agora, já foram realizadas nos estados do Amapá, de Goiás, da Paraíba, do Paraná, de Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo; de Minas Gerais; Pernambuco; do Rio Grande do Norte e nas regiões de Limeira e Santos; em São Paulo. Além das oito horas de curso presencial, a equipe deve cumprir 20 horas de aulas em plataforma de ensino a distância.

Depois da preparação, os coordenadores municipais deverão repassar as orientações aos coordenadores locais, que irão capacitar os chefes de sala e aplicadores de provas. Este ano, o Enem será aplicado em 1.724 municípios, para 6.731.203 inscritos. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro.

As capacitações estão sendo feitas pelas fundações Cesgranrio e Getúlio Vargas (FGV), que, juntamente com a fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), formam o consórcio aplicador do Enem. Representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acompanham as capacitações.

