Coordenadora do EMTI de MS realiza capacitação para equipes gestoras e professores de Roraima

Convidada para a formação é responsável pelo contato direto com gestores das unidades que trabalham com o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) em MS.

Campo Grande (MS) – Professores e equipes de gestores participantes do Programa de Ensino Médio em Tempo Integral do Estado de Roraima passam, no decorrer desta semana, por formação com a gerente de EMTI – Programa Escola da Autoria – de Mato Grosso do Sul, professora Maria Gorete Siqueira. A ação, iniciada nesta segunda-feira no município de Mucajaí/RR, se encerra na quinta-feira (7.11).

A formação tem como tema “Protagonismo Juvenil: alinhando a conversa sobre os desafios e perspectivas em Roraima”. O objetivo é capacitar os profissionais das EMTIs sobre o protagonismo juvenil, além de fazer uma reflexão sobre os desafios e possibilidades do Programa.

A capacitação será dividida em dois momentos. Primeiro com a apresentação da temática, vídeos de depoimentos das experiências de alunos, professores e gestores de acordo com o modelo das EMTI do Mato Grosso do Sul e esclarecimento de dúvidas dos participantes. Na sequência, foram realizadas as oficinas com os participantes.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Assessoria de Comunicação do Governo de Roraima