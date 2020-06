Cooperativas de MS preparam evento diferente para o Dia C de Celebrar o cooperativismo

Evento comemora em julho o Dia do Cooperativismo - Divulgação

Com a pandemia do coronavírus as cooperativas do Estado vão fazer um evento diferente neste ano para celebrar o Dia de Cooperar e o Dia Internacional do Cooperativismo. Em Mato Grosso do Sul haverá uma campanha virtual de arrecadação através do projeto Vakinha Social e mais um drive thru para doação de alimentos e materiais de limpeza o dia 04 de julho.

Também haverá uma programação virtual nacional com uma Live da Banda Skank às 14h no Canal so Somoscoop no Youtube!

A cooperação é uma prática diária pra quem adotou o cooperativismo como forma de negócio e de agente transformador da sociedade. Mas essa prática se tornou algo preponderante para o momento de pandemia que estamos vivendo.

A ação individual impacta diretamente no coletivo, como também uma ação coletiva pode mudar a vida de alguém. A cooperação se mostrou como o único caminho para sairmos mais fortes deste período.

O cooperativismo não é apenas um filosofia de vida e sim uma forma de organização viável economicamente e socialmente justa. Os empreendimentos cooperativos são um pilar importante na economia. Somente no Mato Grosso do Sul representa 10% de PIB estadual, congrega cerca de 100 cooperativas, com mais de 350 mil associados, gerando aproximadamente 8 mil empregos diretos.

“É inegável a força do cooperativismo na nossa sociedade, e se mostra mais forte nos períodos de crise. Temos grande atuação em diversos ramos; como o agro, crédito, saúde, transporte, infraestrura e trabalho. O cooperativismo oportuniza trabalho, geração de renda e desenvolvimento nas comunidades onde atua”, destaca o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis.

Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade e neste momento está mais aflorado do que nunca. As cooperativas já promoveram diversas ações sociais do Dia C – Dia de Cooperar, que é um movimento de voluntariado que tem iniciativas totalmente alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU para erradicar a pobreza extrema no mundo até 2030.

Somente em 2019, foram: 1977 cooperativas participantes, 1257 municípios de todos os estados e 2,6 milhões de pessoas beneficiadas. Em 2020, devido à pandemia, as ações estão diferentes, mas com mais força.

No Mato Grosso do Sul já foram doadas toneladas de alimentos e materiais de higiene e limpeza, milhares de máscaras e outros EPIs, respiradoores para hospitais, além de demais assistências. Os cooperativistas são atuantes e sempre estão dispostos a mudar o mundo através de atitudes simples, grande lema do Dia C.

A celebração desse grande movimento, ocorre juntamente com a comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, no primeiro sábado de julho, em 2020 ocorrendo no dia 04 de julho.

SERVIÇO – DRIVE THRU

Dia: 04/07

Horário: 8h às 12h

Pontos:

Sistema OCB/MS – LOCAL: R. Ceará 2245, Vila Célia, Campo Grande, MS.

Sicredi – LOCAL: Agência Parque das Nações - Av Afonso Pena, 4324, Campo Grande, MS

Sicoob Ipê MS - LOCAL: – Av. Mato Grosso, 3195, Campo Grande, MS