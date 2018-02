Convocação na lista de espera do Sisu começa hoje

Podem concorrer todos os que fizeram as provas do Enem em 2017 e obtiveram nota acima de zero na redação - Foto: G1 / Globo

Começou hoje (9) a convocação dos candidatos da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A chamada é feita pelas próprias instituições de ensino, e os candidatos devem acompanhem as convocações da lista de espera junto à universidade pela qual tenham manifestado interesse.

Segundo o MEC, os prazos finais para a convocação podem ser diferentes, já que cada instituição estabelece um calendário próprio para chamara os alunos, por meio da lista de espera. A lista de espera é aberta aos inscritos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso.

O Sisu é o ambiente virtual criado pelo Ministério da Educação para selecionar estudantes para vagas em instituições de educação superior com base nas notas registradas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem concorrer todos os que fizeram as provas do Enem em 2017 e obtiveram nota acima de zero na redação.