Convênio garante liberação de recursos para escolas estaduais de Ivinhema

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação (SED), publicou na edição n°9.792 do Diário Oficial do Estado (DOE), a liberação de R$ 20 mil para as escolas estaduais de Ivinhema. O recurso será utilizado na aquisição de aparelhos de ar-condicionado para as unidades que ainda não possuem salas climatizadas.

Atualmente com seis unidades de ensino, a Rede Estadual é responsável pelo atendimento a mais de 3,5 mil estudantes no município. Apenas a EE Reynaldo Massi é responsável por mais de 1/3 das matrículas, com 1.256 estudantes.

De acordo com a publicação, o valor será repassado à prefeitura de Ivinhema, que fará a gestão do recurso.