Siconv aprova projetos para melhorar a qualidade de vida da população de Bataguassu

Com foco em melhorar a qualidade de vida da população, os projetos aprovados por meio do Sistema de Convênios (Siconv), do Ministério do Planejamento, tem feito a diferença na realidade de muitos municípios. Esse é o caso de Bataguassu, cidade que fica localizada a aproximadamente 335 quilômetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, os moradores contam com internet gratuita em praças públicas. O projeto é uma ação da Prefeitura e Ministério das Comunicações, por meio de Emenda Parlamentar do, então deputado federal e agora governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

Ao todo a população conta com 19 pontos de acesso à internet, sendo três de uso gratuito concentrados nas praças Jan Antonin Bata (praça do Peixe), Manoel Cecílio de Lima (praça da Roda) e dos Trabalhadores (praça da Igreja do bairro São Francisco). A facilidade já virou rotina na vida dos moradores que sempre que podem dão uma passada nas praças para enviar mensagens, conferir e-mails e acessar a World Wide Web, popularmente conhecida como rede mundial de computadores (internet).

A vendedora Rosa Moreira, de 39 aos, disse que sempre usa a internet quando passa pelas praças e que é uma comodidade a mais para todos. “Eu me mudei há dois anos para Bataguassu, ou seja, bem quando inaugurou essa internet gratuita. Quando a gente passa já conecta automaticamente. Dá para mandar mensagem, ver o Facebook e outras coisas. Muitas vezes me ajuda bastante, porque é uma maneira da gente estar conectado com as pessoas. A prefeitura de Bataguassu foi muito feliz nesse projeto. Acredito que todas as cidades deveriam disponibilizar esse serviço aos moradores”, declara.

Para o estudante, Venilson de Oliveira, 20 anos, que mora próximo à praça do Peixe, a praça já se tornou uma extensão de casa. “Moro ao lado e venho direto aqui. Foi uma ótima ideia do prefeito Caravina instalar esse serviço. Quando tem muita gente conectado à internet fica lenta, mas nos demais dias, ou seja, praticamente sempre, ela funciona muito bem. Além disso, dá para gente economizar um dinheirinho do wifi, né? Venho sempre mandar mensagens e aprovo o projeto”, afirma.

A estudante Rita de Cássia, 22 anos, acredita que a internet pública poderia ser expandida para mais cidades do Estado. “Eu uso a internet. Pego ônibus aqui na praça para ir para a Faculdade. Na maioria das vezes é boa, só da problema quando tem muita gente ou quando chove. Mas eu posso dizer que é uma mão na roda para nós que moramos aqui. A gente ter a oportunidade de ter uma internet de graça, ainda mais agora que praticamente todo mundo tem celular, é muito bom”, diz.

De acordo com o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, o projeto foi executado a um custo total de R$ 207.258 mil, e saiu do Ministério com objetivo de modernizar a gestão e o acesso aos serviços públicos nos municípios brasileiros. “Esse cadastramento de projetos no Siconv proporcionou ao município a oportunidade de oferecer melhoria na qualidade de vida dos nossos moradores. Com a atual situação financeira dos entes públicos, não sobra dinheiro para isso. Então, essa é a importância de trazer recursos que não estão previstos no orçamento, como o dinheiro novo disponibilizado pela União, por meio dos projetos via Siconv”, explica.

O uso da extensão da internet disponibilizado pelo projeto ainda interliga os órgãos e serviços públicos, como secretarias municipais, fundações e outros.

Governo dissemina capacitação do sistema Siconv

Com o objetivo de auxiliar os municípios na busca de mais recursos públicos para melhorar a qualidade de vida da população sul-mato-grossense, o Governo de MS está oferecendo, de forma gratuita, o curso de gestão da Rede Siconv aos 79 municípios. A ação faz parte de um convênio firmado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), em parceria com a Associação dos Municípios de MS (Assomasul), Ministério do Planejamento e Sebrae,.

O curso para operacionalizar o sistema de convênios já alcançou gestores de 49 municípios, ou seja, 62% de um total de 79 municípios. A próxima rodada será realizada em Aquidauana, nos dias 24 e 25 de outubro, com a participação de gestores de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Rochedo, Corumbá, Ladário, Bodoquena e Miranda.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Subcom

Veja Também

Comentários