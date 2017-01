Contratos do Fies poderão ser renovados a partir de 16 de janeiro

Os aditamentos são feitos pela internet, no SisFies (Sistema Informatizado do Fies) / Arquivo

A partir do dia 16 de janeiro, os estudantes poderão renovar os contratos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), segundo o MEC (Ministério da Educação). Os aditamentos são feitos pela internet, no SisFies (Sistema Informatizado do Fies). A renovação vale somente para contratos formalizados até 31 de dezembro de 2016. As novas inscrições estão previstas para fevereiro.

Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no SisFies. A partir desta segunda-feira (9), as instituições de ensino superior devem cadastrar os dados dos estudantes beneficiados pelo Fies. Após essa etapa, os estudantes devem entrar no sistema e confirmar os dados. O prazo para as instituições inserirem os dados dos estudantes vai até o dia 30 de abril.

No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.

