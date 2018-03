Conteúdo visto na prática: como a experiência ajuda os alunos a aprender

No Colégio Crescer, de Contagem, Minas Gerais, esse tipo de ação tem dado resultados positivos. - Divulgação

Não é só na sala de aula que se aprende. Além dos conteúdos expositivos passados pelos professores diante da turma, há outras iniciativas pedagógicas que podem ajudar os alunos do ensino básico a reterem os conhecimentos, como as atividades práticas. No Colégio Crescer, de Contagem, Minas Gerais, esse tipo de ação tem dado resultados positivos.

As saídas de campo, por exemplo, são um sucesso entre os alunos, e podem ser aplicadas a diferentes áreas de estudo, como História e Biologia. A vantagem, segundo a coordenadora pedagógica do Colégio Crescer, Gisele Alcantara de Paula, está na vivência que as crianças têm. “Quando ele (o aluno) chega em um lugar em que possa ter contato com aquilo que a gente fala na sala de aula, como o Santuário do Caraça que Dom Pedro visitou, acho que conseguem quase que enxergar aquele personagem lá”, explica.

Entre os passeios de estudos citados pela coordenadora estão visitas a locais por onde a Família Real Portuguesa passou durante o período colonial do Brasil e caminhadas pela Serra do Cipó. E esse tipo de atividade não ajuda apenas no aprendizado, mas também contribui para a socialização das crianças.

A vivência do que é ensinado em sala é uma forma de contribuir para as relações interpessoais do aluno. A troca entre professores e alunos é benéfica para ambos. “O professor consegue se aproximar do aluno, viram parceiro, amigo. E eles (estudantes) conseguem se aproximar uns dos outros”, comenta.

Do virtual para o real

Outro benefício das atividades práticas é tirar um pouco as crianças do mundo virtual e levá-las para o real. “Falo para eles não pegarem o celular toda hora, para resgatarem o convívio, o diálogo. A tecnologia é muito importante mas deve ser usada para beneficiar os estudos”, observa Gisele.

No colégio, a tecnologia é uma aliada do professor em sala de aula. Kits multimídia com projeções em 3D, por exemplo, são usados para enriquecer o conteúdo expositivo, assim como as aulas nos laboratórios de informática e química.

Alunos aprovam

Para a coordenadora pedagógica, o maior ganho está na resposta positiva dos estudantes. Segundo Gisele, é feito um trabalho grande de motivação para esses momentos e os alunos aguardam com muita expectativa. “E o aprendizado é muito grande”, ressalta.

