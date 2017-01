Construção de dique em fazenda no Pantanal gera multa de R$ 20 mil a pecuarista

Policiais militares ambientais de Corumbá autuaram, na última quinta-feira (19), um pecuarista por construir "dique" sem autorização ambiental do órgão competente. Trata-se de um aterro de argila e areia para uma barragem com 113 metros de extensão, por 1,5 metros de altura e 2,0 metros de largura que tem como objetivo conter as águas do rio Paraguai na cheia.

A propriedade fica na região do Nabileque, a 140 km de Corumbá. O fazendeiro, de 56 anos e residente em Curitiba (PR), foi autuado pela terceira vez pelo mesmo problema e recebeu multa administrativa no valor de R$ 20 mil.

O fazendeiro responderá por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental. Se condenado poderá pegar pena de três meses a seis meses de detenção.

Veja Também

Comentários