Consórcio Guaicurus é autuado pelo Procon/MS por irregularidades no atendimento ao usuário

Outras irregularidades também vêm acontecendo como é o caso ausência de informações adequadas quanto aos valores a serem cobrados para substituição de cartões recarregáveis quando ocorre perda ou avaria. - Foto: Ilustração

Muitos dependentes do transporte coletivo de Campo Grande reclamam do atraso nos horários previstos para a chegada dos ônibus nos bairros. A incidência repetida de atrasos no atendimento aos usuários pelas empresas de transporte coletivo de Campo Grande, realizado pelo Consórcio Guaicurus, denunciadas por passageiros que se utilizam desses serviços diariamente, levaram equipe de fiscalização do Procon/MS, a realizar ação visando verificar se as reclamações procedem.

O trabalho do Procon Estadual ocorreu em pontos de ônibus localizados tanto na região central como em diferentes bairros onde constatou o atraso nos horários previstos para o atendimento do usuário. Passageiros tiveram de esperar, em vários casos, por aproximadamente meia hora para a chegada do veículo mesmo fora do horário de pico e, consequentemente, foram prejudicados para atender compromissos.

Outras irregularidades também vêm acontecendo como é o caso ausência de informações adequadas quanto aos valores a serem cobrados para substituição de cartões recarregáveis quando ocorre perda ou avaria. A falta de informações relacionadas ao itinerário e horários nas diversas rotas, que deveria ser clara para o usuário (consumidor dos serviços) em flagrante desrespeito à Lei Federal 12.587 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Politica Nacional de Mobilidade urbana.

Se não bastassem, o numero de telefone (0800), divulgado pela empresa como serviço de atendimento ao usuário, não funciona. No objetivo de testar tal serviços foram realizadas várias tentativas de ligações, independentemente de ser por meio de telefone celular ou fixo, em dias consecutivo sem se obter sucesso. Em razão das repetidas infrações ao direito do consumidor, foi expedido auto de infração notificando o Consórcio Guaicurus a providenciar solução para os problemas denunciados.