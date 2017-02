Conselho realiza o XIV Fórum da Mulher Contabilista de Mato Grosso do Sul

A comissão organizadora está ultimando os preparativos para o evento e, brevemente, serão abertas as inscrições.

Com muitas inovações, o Fórum acontecerá no dia 10 de março deste ano, das 14h às 22h, no Auditório “Tertuliano Amarilha”, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, na Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, no Parque dos Poderes.

Neste ano, a programação conta com apresentação cultural, homenagens, sorteio de brindes e palestras. Estão programados ainda a IV Reunião de Professores e Coordenadores de Cursos de Ciências Contábeis das 14h às 15h30, o I Encontro do Programa de Voluntariado da Classe Contábil do MS das 15h30 às 17h e o XIV Fórum da Mulher Contabilista do Estado de Mato Grosso do Sul, das 19h às 21h.

O investimento para profissionais da contabilidade, acadêmicos de Ciências Contábeis e demais interessados para participação em todas as atividades é único: R$ 50,00 até 28/02 e R$ 100,00 a partir de 01/03, além da Doação de 1 litro de leite longa vida, que pode ser feita no dia do evento.

As inscrições e emissão do boleto de pagamento serão feitas diretamente no Site do CRC/MS: www.crcms.org.br, link: Cursos, Eventos e Palestras. O boleto poderá ser pago em qualquer agência bancária ou casa lotérica.

