Conselho Municipal do Idoso promove ação de enfrentamento e orientações contra coronavírus

O Conselho Municipal do Idoso (CMI), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), no dia 1 de junho, uma ação de enfrentamento ao Covid-19 na instituição de longa permanência, Pousada Vovô Emílio, situada no bairro São Lourenço. A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser” (ESP/MS), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de MS e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Foram feitas orientações de medidas preventivas contra ao novo coronavírus, além da realização do rastreamento do vírus por meio dos testes rápidos nos colaboradores e idosos em situação de acolhimento. A Pousada Vovô Emílio foi à primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos, das dezesseis inscritas no CMI, a receber as equipes e realizar a testagem.

A ação contou com a participação da presidência do CMI, de representante da SAS e coordenadoria da Comissão de Fiscalização do Conselho, além da equipe de enfermagem da Sesau e da equipe do projeto coordenada pela professora do Curso de Medicina da UEMS.