Conselho Gestor da APA do Ceroula delibera ações para os próximos anos

O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Ceroula (APA do Ceroula) promoveu nesta sexta-feira (2), no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês, a 1º Reunião Ordinária. O evento abre o calendário anual de reuniões e apresenta aos seus membros o novo modelo de gestão e estruturação adotado para o biênio 2018-2019.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, destacou as mudanças na gestão dos Conselhos Gestores das APAs que estavam a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e a partir de agora passam a gestão da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

“A área do planejamento ambiental volta à Planurb. Bem como, a gestão dos Conselhos, desta forma, terão o contato direto com as entidades organizadas para os necessários subsídios para a concepção da política ambiental municipal. Assim, a Agência atuará de forma concreta na área do planejamento ambiental e a Semadur poderá intensificar suas ações de fato no que lhe compete que são as ações de monitoramente, licenciamento e fiscalização ambiental, a aplicação efetiva da legislação”, disse.

Segundo ele, com essas adequações, será possível avançar na elaboração do Plano de Manejo da APA do Ceroula o que resulta efetivamente na preservação da região de forma sustentável.

“Uma vez que tanto a APA como o Conselho do Ceroula foram criados em 2001 e ainda não possui o seu Plano de Manejo”, explicou.

A diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Berenice Maria Jacob Domingues, ressaltou aos membros do conselho a importância do novo modelo de gestão e reorganização das ações a partir deste ano.

“Tanto Planurb quanto Semadur trabalham de forma integrada, deste modo a gestão contempla o planejamento urbano e ambiental e sua execução de forma sistêmica”.

E complementou “Com relação à APA do Ceroula precisamos compatibilizar a sua ocupação com a proteção ambiental da região, vamos focar na elaboração do Plano de Manejo, viabilização de parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB, além da revisão também o Plano de Manejo da APA do Lageado, buscar recursos, estabelecer planos de ação de aplicação anual seguindo sempre as diretrizes características e a vocação de cada região. Por exemplo, com relação à APA do Ceroula, que abrange quase 90 mil hectares, notamos a vocação para o potencial turístico e com o apoio de entidades, demais secretarias e nossa equipe técnica vamos avançar nesses trabalhos”.

Também foram pauta da reunião a aprovação do calendário anual de reuniões, as tratativas para a concretização do Termo de Cooperação entre Prefeitura e UCDB e informes diversos relacionados à APA do Ceroula.