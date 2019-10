Conselheiros tutelares e da criança e do adolescente já podem se inscrever para o II Ciclo Estadual de Debates

A abordagem no evento será voltada à construção de diagnósticos sobre a realidade de violações ocorridas em nosso Estado - Foto: Divulgação

Os conselheiros tutelares e também os conselheiros municipais de direitos da criança e do adolescente já podem realizar inscrição para o II Ciclo Estadual de Debates que acontecerá em 2019 de forma regionalizada, conforme calendário a seguir. Após o preenchimento da ficha de inscrição, disponível aqui, a mesma deve ser enviada para o e-mail eventossupdh@gmail.com, com todas as informações solicitadas.

O II ciclo de debates tem a finalidade de aprofundar o conhecimento dos conselheiros, afirmando os direitos fundamentais de crianças e adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e é promovido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência da Política de Direitos Humanos (SUPDH).

A abordagem no evento será voltada à construção de diagnósticos sobre a realidade de violações ocorridas em nosso Estado, buscando o ressarcimento de direitos, bem como visará a instrumentalização e orientação dos conselheiros no exercício da profissão, para que possam atuar mediante a prática, atribuições e competências que lhes conferem, aperfeiçoando e aprimorando sua atuação.

Cada município tem uma vaga por Conselho Tutelar, sendo uma vaga para conselheiro e uma para secretário executivo do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e uma vaga para técnico do órgão gestor.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3324-1148.