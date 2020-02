Conselheiro do TCE/MS, Waldir Neves assume diretoria na Atricon

Waldir Neves assume diretoria na Atricom - DIVULGAÇÃO/TCM GO

O diretor da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves, foi empossado, na quinta-feira (06), no cargo de diretor de relações político-institucionais da Atricom (Associação do Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) para o biênio 2020/2021.

A cerimônia foi realizada em Brasília, com as presenças de autoridades como o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, a vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, e os ministros do TCU Augusto Nardes, Marcos Bemquerer Costa e Weder de Olivera, em solenidade que marcou também a posse dos presidentes da Atricon, Fábio Nogueira; do Instituto Rui Barbosa-IRB, Ivan Bonilha; da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios-Abracom, Thiers Montebello e do Colégio Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas-CNPTC, Joaquim de Castro Neto.

Assim como Fábio Nogueira, os presidentes do IRB e da Abracom foram reeleitos, para uma nova gestão bienal, durante o I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em novembro de 2019, em Foz do Iguaçu (PR). A renovação da direção do CNPTC, também se deu na mesma ocasião, com o Joaquim de Castro Neto, que respondia pela vice-presidência da entidade, sendo elevado ao cargo de presidente.

Logo após a solenidade de posse, foi realizada a primeira reunião da gestão, ocasião em que o conselheiro Waldir Neves apresentou aos demais, os avanços obtidos no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Entre as inovações estão o TCE-MS Sem Papel, Sessão Virtual e o aperfeiçoamento do e-EXTRATOR, que reafirmam o compromisso da gestão do presidente, conselheiro Iran Coelho das Neves, com o aperfeiçoamento constante do controle externo.





Conselheiro Waldir Neves apresentou avanços obtidos no TCE/MS

De acordo com o presidente Fábio Nogueira, a decisão do evento conjunto, para dar posse aos dirigentes das quatro entidades, é reflexo do “sentimento de união”, com o qual o Sistema Tribunais de Contas tem se posicionado para contribuir com uma pauta republicana e com decisões capazes de elevar os níveis de bem-estar da população brasileira.