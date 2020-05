Conscientização é a melhor forma de comemorar o dia internacional da biodiversidade

Hoje, dia 22 de maio, é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade. - (Foto: Divulgação)

Hoje, dia 22 de maio, é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1992, tem o intuito de conscientizar a população de todo o mundo a respeito da importância da diversidade biológica e da preservação da biodiversidade em todos os ecossistemas.

A data é uma homenagem ao dia da aprovação do texto final da Convenção da Diversidade Biológica, chamado “Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity”.

O Dia Internacional da Biodiversidade é ideal para a reflexão sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem o propósito de estimular esforços para que, até 2030, todas as ações sejam aplicadas universalmente, e assim contribuam para o fim de todas as formas de pobreza, promovam a luta contra as desigualdades e combatam as alterações climáticas, assegurando que ninguém seja deixado para trás.