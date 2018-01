Conheça drinks práticos preparados com vinho para aproveitar a folia nas ruas

As receitas são releituras de alguns dos drinks clássicos mais conhecidos pelo público e, por isso, as apostas são certeiras para brindar à data - Foto: Carolina Algaves

Os preparativos para o tão esperado Carnaval estão a todo o vapor! Pensando em como substituir a tradicional cerveja e apostar em combinações deliciosas, refrescantes e leves, o time de sommelières da ( evino ) desenvolveu algumas receitas de coquetéis com vinho bem diferentes, fáceis de preparar em casa, ideais para brindar à chegada do Verão e aproveitar a folia nas ruas. São elas: Viña Colada, Clericot Caribenho, Pink Fizz, Marsala Tonic e Verão Tinto.

As receitas são releituras de alguns dos drinks clássicos mais conhecidos pelo público e, por isso, as apostas são certeiras para brindar à data. "Sugiro esses coquetéis principalmente para quem já quer começar a curtir o famoso esquenta. Eles são drinks coloridos, diversificados e bem alegres. Além disso, apostam bastante no uso de frutas cítricas e de estação, sendo consideradas receitas refrescantes para aguentar o forte calor da estação. Acredito que essa proposta de harmonização casa perfeitamente com o clima do Carnaval", pontua Lana Ruff, sommelière da ( evino )

Ficou com vontade? Então confira abaixo cinco receitas especiais para deixar sua folia ainda mais saborosa:

Viña Colada

Ingredientes:

50ml de espumante

20ml de rum prata

50ml de água de coco

abacaxi bem maduro em triângulos de 2cm

lima da pérsia espremida

gelo

Modo de preparo:

Numa taça flute, amasse o abacaxi e o suco da lima. Adicione gelo, água de coco, rum e complete com espumante. Misture com a ajuda de uma colher bailarina e sirva.

Clericot Caribenho

Ingredientes:

100 ml de vinho branco

50ml de rum prata

goiaba vermelha em cubos pequenos

laranja Bahia cortada em meia lua

½ limão siciliano

água tônica

folhas de hortelã

gelo

Modo de preparo:

Em uma taça tipo Bordeaux, coloque a goiaba, as fatias de laranja e esprema o limão. Acrescente quatro pedras de gelo quebradas, adicione o rum e o vinho branco e complete com água tônica. Se preferir uma bebida mais adocicada, troque por água com gás. Decore com as folhas de hortelã, misture com a ajuda de uma colher bailarina e sirva.

Pink Fizz

Ingredientes:

100 ml de vinho rosé

50 ml de triple sec

50 ml de água com gás

½ limão tahiti

folhas de manjericão

gelo

Modo de preparo:

Numa taça ou copo baixo, coloque os ingredientes na ordem: gelo, vinho, triple sec, limão e água. Decore com manjericão e, para uma versão mais colorida, utilize pitaya. Sirva sem misturar.

Marsala Tonic

Ingredientes:

50 ml de vinho Marsala

100 ml de água tônica

1 rodela de laranja bahia

1 pedra de gelo grande

Modo de preparo:

Num copo baixo, coloque na ordem: gelo, água tônica, Marsala e a laranja. Sirva sem misturar.

Verão Tinto

Ingredientes:

50 ml de vinho tinto leve

50 ml de água de coco

amora

morango

figo

açúcar

gelo

Modo de preparo:

Numa taça larga, amasse as frutas com açúcar. Adicione o gelo, o vinho e a água de coco. Mexa com a ajuda de uma colher bailarina e sirva.

