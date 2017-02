Conheça 10 dicas para aumentar a concentração nos estudos

Encontrar dificuldade para se concentrar nos estudos é um problema muito comum na vida do vestibulando. Além de a maioria dos estudantes nesta época da vida contar com uma rotina muito pesada em relação ao conteúdo, é preciso fugir das distrações - que não são poucas. Diferente do que muita gente imagina, a concentração não é somente a capacidade de desenvolver determinada atividade. Ela consiste, também, na habilidade de dizer “não” para todos os estímulos externos que podem te tirar o foco.

Quando um estudante está concentrado, ele consegue deixar seu estudo mais produtivo por contar com toda a atenção. Isso reflete tanto na parte de quantidade de conteúdo quanto na profundidade da matéria. Para ajudar os estudantes em fase pré-vestibular a aprimorarem sua concentração na hora de estudar, o Stoodi- startup de educação à distância que oferece videoaulas, plano de estudos e monitorias transmitidas ao vivo - preparou uma lista com 10 dicas que, se colocadas em prática, podem fazer a diferença no resultado final.

1. Descubra o que distrai sua atenção

A primeira dica para melhorar sua concentração é descobrir o que te distrai. Nesse início, você terá que se observar muito para identificar quando você começa a perder a atenção, em que tipo de situação isso acontece e o que costuma te interessar. Por exemplo, tem pessoas que se distraem quando estão começando a ficar com fome. Ou então, pode acontecer de você se concentrar uma hora e meia seguida e depois perder a concentração. Quando você se distrai, o que você faz? Entra no WhatsApp ou começa a pensar na sua vida no meio do exercício? Encontrar essas respostas é fundamental para saber como mudar de comportamento.

2. Fuja desses estímulos

Agora que você já identificou, é hora de agir. Se você percebeu que o som da notificação do celular te distrai, coloque-o no silencioso. Se você viu que até a luz dele acendendo a cada mensagem recebida te incomoda, então deixe-o bem longe. Você, melhor do que ninguém, sabe quais são seus pontos fracos. Então, evite de todas as formas que você seja tentado por eles.

3. Organize suas tarefas do dia

Uma dica que costuma fazer muita diferença no dia a dia do estudante é organizar as tarefas antes de começar os estudos. Veja tudo o que você pretende fazer e priorize cada uma das atividades. Isso pode ser feito de diversas formas. Você pode separar um determinado tempo para cada atividade ou pode apenas priorizar os afazeres e começar o próximo só quando você terminar o primeiro. Ao fim do dia você vai ter uma lista de atividades prontas e isso dá uma ótima sensação de que estamos caminhando para a frente.

4. Dê pausas para não sobrecarregar

A atividade cerebral tem um certo tempo de concentração - isso varia de pessoa para pessoa. Geralmente, um estudante consegue ficar focado em uma atividade durante aproximadamente uma hora. Veja qual o tempo de resposta do seu corpo e faça pausas quando estiver cansado. Esses 5 ou 10 minutos evitarão que você fique sobrecarregado e melhorará a qualidade do seu estudo.

5. Escolha seu período mais produtivo para estudar

Existem pessoa que funcionam melhor pela parte da manhã, já outras rendem mais durante a noite. Você é mais matutino ou noturno? Descubra qual é o seu período mais produtivo e aproveite para focar nos estudos.

6. Faça uma coisa de cada vez

Não interrompa o que você estava fazendo para começar um nova atividade ou, então, para resolver algum problema. Não tente dar conta de várias atividades ao mesmo tempo, porque você pode acabar se desempenhando mal em todos os afazeres. Se agora é hora de focar em Química, não pare tudo para ver quantos minutos tem a aula de Gramática. Controle essa ansiedade para reter todo o conteúdo de Química e depois você dá o andamento nas outras disciplinas.

7. Durma bem e tenha momentos de descanso

A mente tranquila é fundamental para a sua concentração. Sempre que estamos descansado, a nossa mente flui e mantém a atenção em algo com mais facilidade. Durma, pelo menos, 8 horas por dia e tenha períodos de descanso - eles são diferentes das pausas. Quando você faz uma pausa, você sabe que logo menos vai voltar aos estudos. Já o momento de descanso deve ser livre dessa preocupação e responsabilidade. Pense em assistir algo que gosta ou ler um livro bem legal. Faça atividades que te deixarão feliz e realizado - quando a nossa mente está leve, ela responde melhor às nossas obrigações.

8. Cuide da sua saúde - isso pode ajudar

Cuidar da sua saúde física e mental pode te ajudar muito mesmo. Um dos problemas que os estudantes enfrentam é a pressão do estresse. Você sente isso também? Você pode controlá-la com atividades físicas da sua preferência. Outra coisa que reflete muito no nosso estado é a alimentação. Alguns alimentos dão mais energia que outros, por exemplo, e isso pode te ajudar a pensar mais rápido. Quando você conta com mais facilidade para desenvolver um raciocínio, você pode contar com mais facilidade para concentrar sua atenção.

9. Esteja preparado para futuras distrações

Se você já se blindou contra as redes sociais no momento do estudo, se já trouxe um lanchinho para o quarto e fez de tudo para minimizar os estímulos externos, saiba que esse é o caminho. Porém, seria mentira falar que tudo está resolvido. Existem situações que fogem da normalidade e você precisa estar preparado para encará-las. Vamos supor que a sua mãe realmente precise falar com você, nesse caso você vai ter que parar os estudos para respondê-la. Por isso, aprenda a lidar melhor com as distrações e fique cada vez mais forte para voltar ao foco.

10. Não estude na cama

Nossa última dica é bem simples, mas pode ajudar também: não estude na cama, opte por estudar numa mesa. A mente humana faz várias associações e umas delas é que a cama é um lugar de descanso. Mesmo se estivermos sentados, nosso cérebro ficará confuso e não saberá ao certo se aquele momento é de foco total ou de relaxamento. Sabe o que isso gera? Falta de atenção. Desta forma, o foco fica comprometido.

