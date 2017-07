Confira três receitas rápidas e fáceis de serem preparadas

Atualmente, devido à rotina corrida, é comum a escolha por comida congelada ou instantânea. O problema é que essa alimentação não é muito saudável. Gostaria de sugerir receitas caseiras com ingredientes frescos e ainda fáceis e rápidas de serem feitas – em 30 minutos você tem uma refeição completa pronta. São sugestões deliciosas de massa, ensopado e panquecas doces para o preparo em casa sem complicação. Assim, você não gastará muito tempo na cozinha, mas terá uma alimentação nutritiva. Os pratos estão no livro Os segredos veganos de Isa, da blogueira Isa Chandra, porta-voz de uma geração que revolucionou a culinária vegana americana.

Confira abaixo três sugestões de receitas.

Cabelo de anjo com azeitonas

Rendimento: 4 porções . tempo total : 30 minutos . tempo de preparo: 30 minutos

220 g de macarrão cabelo de anjo

1/2 xícara de nozes sem casca

1 cebola média cortada em quatro

picada fininho

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 colher (chá) de sal, mais uma pitada

4 dentes de alho bem picados

1 colher (chá) de tomilho seco

1/2 colher (chá) de pimenta calabresa

pimenta-do-reino preta moída na hora

1/2 xícara de azeitona kalamata sem

caroço, picada grosseiramente

1/2 a 1 xícara de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

branco ou suco de limão-siciliano

Modo de fazer:

Leve ao fogo uma panela grande com água e sal. Quando levantar fervura, cozinhe a couve-de-bruxelas por 3 minutos e reserve. Em seguida, cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve.

Enquanto isso, preaqueça uma frigideira grande de fundo grosso em fogo médio. Toste as nozes por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando, até elas ficarem torradinhas e soltarem aroma. Retire-as da frigideira e coloque-as na tábua de cortar. Quando esfriarem, pique-as em pedaços do tamanho de uma ervilha.

Usando a mesma frigideira, aumente a chama para média-alta e refogue a cebola em 1 colher (sopa) de azeite com uma pitadinha de sal por cerca de 3 minutos, até ficar translúcida.

Junte a couve-de-bruxelas cozida à panela e o restante do azeite. É importante que ela fique em contato com a frigideira, e não diretamente na cebola, para que grelhem bem.

Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando, até dourar pelomenos de um lado.

Junte o alho, o tomilho, a pimenta calabresa e a pimenta-do-reino e refogue por cerca de 30 segundos, até soltarem os aromas.

Adicione as azeitonas, o sal restante, ½ xícara de caldo de legumes e o vinagre ou suco de limão. Misture bem.

Junte a massa e misture para cobrir bem com o molho. Salpique com as nozes e mexa novamente. Se achar que a mistura está muito seca, acrescente até mais ½ xícara de caldo de legumes. Confira o tempero e sirva.

Panquecas fofinhas

31/2 colheres (chá) de fermento químico

em pó

1 colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de açúcar cristal

orgânico

1 xícara de leite de amêndoa (ou o leite

vegetal de sua preferência)

2 colheres (chá) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de farinha de linhaça

1/2 xícara de água

3 colheres (sopa) de óleo de canola

1/2 colher (chá) de extrato de baunilha

Modo de fazer:

Peneire a farinha, o fermento, o sal e o açúcar numa tigela grande. Faça um buraco no meio.

Meça o leite num copo medidor grande ou numa tigela pequena.

Adicione o vinagre e a farinha de linhaça. Com um garfo, bata bem os três ingredientes até formar uma espuma. Esse processo leva mais ou menos 1 minuto.

Despeje essa mistura de leite e vinagre no meio dos ingredientes secos.

Adicione a água, o óleo de canola e a baunilha. Misture com um garfo até formar uma massa espessa e empelotada. Esse processo leva mais ou menos 1 minuto. Não precisa deixar a massa lisa; basta incorporar os ingredientes.

Preaqueça uma frigideira ou chapa em fogo de médio para baixo enquanto a massa descansa por 10 minutos.

Unte a chapa ou frigideira levemente com óleo. Meça cada panqueca usando 1/3 de xícara da massa. Despeje sobre a chapa ou frigideira. Deixe que as panquecas fritem cerca de 4 minutos até ficarem fofinhas.

Ao virar as panquecas, se for preciso, unte a frigideira ou chapa com mais óleo. Deixe que fritem por mais 3 minutos. Elas devem ficar com cerca de 3 cm de espessura e bem douradas.

Deixe que descansem numa grade de resfriamento, cobertas por papel-alumínio, até a hora de servir. Para reaquecê-las, leve-as ao forno por 5 minutos, a 150 °C, cobertas por papel-alumínio.

Chana saag de coco

Rendimento: 6 porções . tempo total : 30 minutos . tempo de preparo: 20 minutos

1 cebola média picada em cubinhos

3 dentes de alho bem picados

2 colheres (sopa) de gengibre fresco

bem picado

2 colheres (sopa) de curry suave em pó

1 colher (chá) de sal

várias pitadas de pimenta-do-reino

moída na hora

1/2 colher (chá) de semente de anis (ou

semente de erva-doce triturada)

1/4 de colher (chá) de garam masala

1/2 colher (chá) de cominho em pó

1/4 de colher (chá) de pimenta-de-

-caiena (ajuste a quantidade se

preferir mais ou menos picante)

700 g de tomate pelado em conserva

3 xícaras (850 g) de grão-de-bico

cozido e escorrido

220 g de couve picada

400 ml de leite de coco tradicional ou

light

2 colheres (sopa) de suco de limão--taiti

Para acompanhar:

arroz basmati cozido

chutney de manga (em conserva)

coentro fresco picado

Modo de fazer

Preaqueça uma panela com capacidade para 4 litros em fogo médio.

Despeje o óleo de coco. Refogue a cebola no óleo por 5 a 7 minutos, até dourar de leve.

Adicione o alho e o gengibre e refogue por cerca de 30 segundos, até soltarem os aromas. Junte o curry em pó, sal, pimenta-do-reino, as sementes de anis, o garam masala, o cominho e a pimenta-de-caiena.

Mexa para envolver as cebolas com os temperos, deixando que estes tostem um pouco (cerca de 1 minuto).

Faça a deglaçagem do fundo da panela com o suco de tomate da conserva; para isso, segure os tomates nas mãos e deixe o suco cair na panela. Amasse os tomates com os dedos e acrescente-os ao refogado para desmanchá-los. Junte o grão-de-bico e misture bem.

Tampe a panela e aumente o fogo. Cozinhe em fogo brando por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Junte a couve e mexa até ela murchar. Destampe a panela e ferva em fogo brando por mais 5 minutos para cozinhar mais a mistura.

Despeje o leite de coco e deixe esquentar. Junte o suco de limão e confira o tempero. O chana saag fica mais saboroso se descansar por cerca de 10 minutos, mas, se não der para esperar, caia de boca!

Sirva por cima de arroz basmati, finalizado com chutney de manga e coentro picado.

