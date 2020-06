Confira três preparações temáticas de uma "Festa Junina Saudável"

Maça do amor - (Foto: Reprodução)

Mês de junho está chegando ao fim, e como de costume é o período das festas juninas. Mas com recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) os eventos estão acontecendo em casa ou de forma online, para evitar a aglomeração de pessoas.

Com uma diversidade de pratos doces e salgados, muitos com base de milho, entre outros ingredientes típicos, a comida é o que mais chama a atenção nas comemorações. É possível unir a tradicionalidade e nutrição em casa, ao realizar uma comemoração temática com a família.

O programa de prevenção da Cassems, “Cozinha Experimental”, realiza aulas de culinária saudável, com ingredientes acessíveis e fácil preparo. As receitas para festa junina já são conhecidas por serem saborosas e fazerem a alegria das festas. Com as orientações para uma preparação mais nutritiva, os pratos ganham novos sabores. Confiram as dicas de 3 receitas da “Cozinha Experimental”:



Canjica leve

Preparo: até 30 minutos

Rendimento: 3 porções

Calorias: 251 por porção

Ingredientes

. 1 xícara de chá de milho para canjica

. 2 litros de água

. 1 xícara de chá de leite desnatado

. 1 xícara de chá de leite em pó desnatado

. 3/4 de xícara de chá de coco ralado seco

. 1 pitada de sal

. 3 colheres de sopa de açúcar

. 1 colher de chá de canela em pó.

Modo de preparo: lave o milho e deixe de molho em água fria por duas horas. Transfira o milho e a água para uma panela de pressão e cozinhe em fogo médio por uma hora. Tire do fogo e deixe sair a pressão. Escorra o líquido e reserve. Em uma panela, misture o leite desnatado, o leite em pó, o coco ralado, o sal, o açúcar e o milho. Leve ao fogo médio e mexa às vezes até ferver e se reduzir ligeiramente. Retire do fogo e, ao servir, polvilhe com a canela.



Quentão sem cachaça e sem açúcar

Ingredientes

. 1 litro de água

. Casca de 1 limão

. Casca de 1 laranja

. 1/2 xícara de chá de gengibre cortado em lâminas

. 6 cravos da índia

. 4 paus de canela

. 12 sticks MID SUGAR® (pode ser substituído por adoçante de mesa em pó ou açúcar light)

Modo de Preparo: em uma panela grande, coloque a água, a casca de limão, a casca de laranja, o gengibre, os cravos e a canela, e cozinhe em fogo alto, com a panela semitampada, por 10 minutos após o início da fervura. Retire do fogo, coe, adoce com o MID SUGAR® e sirva imediatamente.



Maçã do Amor Light

Valor calórico: 65 calorias

Ingredientes:

. 1 caixa de gelatina light sabor cereja

. 10 maçãs pequenas

. 10 palitos de picolé

Modo de preparo: prepare a gelatina com as instruções da embalagem e reserve. Lave as maçãs e espete cada uma delas em um palito de picolé. Mergulhe as maçãs na gelatina, retire e conserve em refrigeração até o momento de servir.



Com receitas temáticas e nutritivas, uma decoração especial e músicas tradicionais para animar a ocasião, é possível recriar o clima das festas juninas e não deixar a data passar em branco.