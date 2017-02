Confira receitas com café para aproveitar o verão

Quem pensa que o café é apenas uma opção quente para os dias frios de inverno está enganado. O Grupo 3coraçõespreparou algumas sugestões de receitas geladas com café, para curtir o verão de forma refrescante, que podem ser feitas em casa de forma rápida e prática, ideais para dar o tom de inovação na recepção de amigos.

É possível encontrar ainda mais opções no Mexido de Ideias, blog oficial da empresa.

Confira algumas sugestões:

?Receita Dueto cafeinado: cappuccino + café coado

4 minutos



1 porção

Ingredientes

1 cápsula doCappuccino Classic TRES®

50 ml de café 3Corações coado

1 colher (sobremesa) de manteiga de amendoim

Gelo

Açúcar ou adoçante (opcional)

Modo de preparo

1. Em um processador, bata a manteiga de amendoim com o cappuccino já preparado.

2. Adicione o café e bata mais um pouco. Acrescente açúcar (caso deseje) e sirva com pedras de gelo.

?Café cremoso gelado

5 minutos (mais duas horas na geladeira)

20 a 30 porções

Ingredientes

50 g de Café Solúvel 3 Corações Tradicional

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água quente

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o café solúvel, o açúcar e a água morna. Bata durante cinco minutos, até virar um creme.

Coloque em uma vasilha, cubra com filme plástico e deixe no freezer por, no mínimo, duas horas. Na hora de consumir, adicione uma colher de chá do creme no leite gelado. Dura seis meses, se for conservado no freezer.

?Suco gelado com cappuccino sem lactose

4 minutos

1 a 2 porções (ou uma porção generosa)

Ingredientes

2 colheres (sopa) de cappuccino sem lactose 3 Corações

1 copo de água de coco

Meia cenoura ralada (ou picada)

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o cappuccino, o gelo e a água de coco.

Bata até ficar tudo bem misturado. Consuma imediatamente.

Sobre o Grupo 3corações

O Grupo 3corações é líder nacional no segmento de café torrado e moído, pioneiro e líder de mercado com o Cappuccino 3 Corações, e líder nas Regiões Norte e Nordeste com o café Santa Clara. Fundada em 1959, no interior do Rio Grande do Norte, a companhia industrializa e comercializa as marcas de café 3 Corações, Santa Clara, Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão, Itamaraty, Iguaçu, Amigo, Cruzeiro, entre outras, e o cappuccino #PRONTO. Também produz filtro, porta-filtro, café solúvel, refresco em pó Frisco e Tornado, achocolatado, derivados de milho Claramil e temperos Dona Clara.

Em 2013, o grupo lançou a TRES, solução de café expresso e multibebidas com mais de 20 sabores de bebidas quentes. Com 25 Centros de Distribuição (CDs), cinco Plantas Fabris (nove Unidades Industriais), três Unidades de Compra e Beneficiamento de Café Verde (Armazéns), uma Unidade de Exportação, uma Unidade Corporativa – Integradora (CE, SP e MG) – e a Escola de Serviços e Sabores, a empresa está presente em mais de 300 mil pontos de venda no País, com estrutura logística e comercial próprias. A 3corações fechou 2015 com faturamento de R$ 2,9 bilhões e mais de 5 mil empregos diretos.

Veja Também

Comentários