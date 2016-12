Confira receita de caipirinha com romã

Ano novo e todo mundo tem uma receitinha legal para atrair aquele amor, sorte, dinheiro e a nossa dica é uma receita de caipirinha para atrair prosperidade em todos estes segmentos da sua vida e com muita alegria, com bons motivos para reunir os amigos e a família para saborear uma deliciosa Caipirinha com Romã.

É bem fácil de preparar, basta fazer a tradicional caipirinha e acrescentar a romã na hora de amassar o limão. Confira os ingredientes e como preparar. Quem não bebe nada alcoolico, pode substituir a cachaça por água de coco nesta dica que também fica gostoso:

Ingredientes:

– 1/2 romã grande

– 60 ml de cachaça prata

– 4 colheres (sobremesa) de açúcar refinado

– 1 limão Taiti

Modo de Preparo: Primeiro descaque o limão deixando um pouco da casca, tira as extremidades e corte ao meio para tirar o miolo. Tudo para não correr o risco de amargar. Coloque os gomos do limão nos copos, acrescente as romãs e o açúcar para amassar e tirar o caldo e sabor das frutas, Amasse bem e, então, coloque o gelo e por cima do gelo a cachaça.

Acrescente mais uns gominhos de romã para ficar sobre o gelo decorando o drink, coloque uma lâmina de limão na borda e está pronto. Só saborear.

Mas, lembre-se: beba com moderação para não estragar a diversão.

No blog www.caipirinhaprendada.com.br tem muitas outras dicas.

DICA – Sem álcool: Quem não gosta de cachaça ou não bebe nada alcoolico, só substituir a cachaça por água de coco que fica uma delícia também!

