Confira receita de arroz selvagem com bacalhau para Páscoa

Rendimento: 6 porções Tempo de Preparo: 30 minutos

Ingredientes:

- 1 embalagem de Arroz Selvagem – Variedades Mundiais Tio João (250 g)

- 2 xícaras (chá) de Arroz Tio João cozido e aquecido

- 1/4 xícara (chá) de azeite

- 400 g de bacalhau dessalgado e cozido, desfiado em lascas grossas

- 2 tomates sem pele e sem sementes em cubos

- 150 g de azeitonas verdes picadas

- Sal, pimenta e cebolinha verde picada

Modo de Preparo:

Prepare o arroz selvagem: lave-o rapidamente com água e coloque-o em uma panela grande. Adicione 10 xícaras (chá) de água fervente (2 litros) e 3 colheres (chá) de sal. Tampe a panela e leve ao fogo forte até ferver. Abaixe o fogo e cozinhe por 45 minutos ou até o grão ficar macio (se preferir, cozinhe em panela de pressão por cerca de 25 minutos). Escorra o excesso de água, transfira os grãos para uma travessa e acrescente o arroz branco cozido e aquecido.

Aqueça o azeite em uma frigideira, junte o bacalhau, os tomates, as azeitonas e refogue por cerca de 5 minutos. Acrescente o refogado à travessa com os dois tipos de arroz, verifique o sal e a pimenta e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

Veja Também

Comentários