Confira quatro receitas fáceis e deliciosas para o jantar

Bife acebolado com molho de maionese é uma das receitas da nossa lista - Foto: Reprodução

Nem sempre dá pra fazer uma receita elaborada na hora do jantar, mas isso não significa que você não possa fazer uma receita que seja rápida e deliciosa. Confira quatro receitas para você que quer praticidade e muito sabor na sua mesa de jantar.

Macarrão ao alho e óleo simples

Ingredientes

5 dentes de alho amassados

5 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparo

1. Amasse bem o alho juntamente com o sal, formando uma pasta.

2. Em uma frigideira, coloque o alho amassado e o óleo.

3. Frite em fogo médio sem deixar o alho queimar, só dourar.

4. Acrescente a manteiga e deixe ferver um pouco, só para incorporar bem o sabor, mexendo sempre.

5. Coloque sobre o macarrão imediatamente.

Peito de frango ao forno com requeijão

Ingredientes

1 kg de peito de frango cortado em bifes

1 sachê de extrato de tomate

1 copo de requeijão

1 lata de milho verde escorrida

400 g de mussarela

cheiro-verde e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de manteiga

Modo de preparo

1. Tempere o peito de frango com cheiro verde, alho, pimenta-do-reino e sal a gosto e reserve.

2. Em uma forma unte com 2 colheres de manteira e coloque os bifes de peito de frango arrumadinhos por cima, coloque por cima o extrato de tomate e cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos.

3. Em outro recipiente misture o requeijão com a lata de milho verde escorrida e reserve.

4. Retire do forno o peito de frango e jogue por cima o requeijão com o milho verde já misturados, não precisa misturar, por cima coloque as mussarelas e leve ao forno até gratinar.

Bife acebolado com molho de maionese

Ingredientes

2 bifes

1 cebola grande picada em rodelas

Sal a gosto

2 cabeças de alho

4 colheres de maionese

1/2 xícara de água

Modo de preparo

1. Temper e frite o bife ao seu gosto em uma frigideira.

2. Após resguarde os bifes em um refratário ou travessa.

3.Na mesma panela dos bifes doure a cebola picada em rodelas, adicione o alho, após adicione a água.

4. Deixe cozinhar um pouco, até a cebola amolecer.

5. Após feito isso adicione a maionese e deixe engrossar.

6. Acrescente em cima dos bifes o creme com as cebolas e está pronto.

Galinhada

Ingredientes

1 frango, cortado em pedaços

2 tabletes de caldo de galinha

Suco de meio limão

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola média ralada

2 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 pimentão verde cortado em cubinhos

1 colher (sopa) de salsa picada