Confira quatro receitas deliciosas com leite condensado e creme de leite

Danoninho caseiro é uma das receitas da nossa lista - Fotos: Reprodução/Internet

A gente sabe que o leite condensado e o creme de leite são ingredientes importantes na cozinha. Com eles é possível preparar delícias como o brigadeiro. Mas você já experimentou juntá-los? Confira quatro receitas deliciosas com esses dois itens e escolha seu doce favorito.

Danoninho caseiro



Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 caixas de creme de leite

200 g de iogurte natural

1 pacote de suco em pó sabor morango

Modo de preparo

1. Em um liquidificador, bata todos os ingrediente até obter uma consistência cremosa.

2. Dispense a mistura em um recipiente e leve à geladeira até que esteja firme.

Mousse de maracujá



Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de suco de maracujá (medida pela lata de leite condensado)

1 lata de creme de leite sem soro

Modo de preparo

1. Em um liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado e o suco concentrado de maracujá.

2. Em uma tigela, despeje a mistura e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas.

Gelatina mosaico



Ingredientes

1 pacote de gelatina sabor morango

1 pacote de gelatina sabor uva

1 pacote de gelatina sabor limão

1 pacote de gelatina sabor abacaxi

1 pacote de gelatina sabor framboesa

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite com soro

Modo de preparo

1. Prepare cada gelatina separadamente, dissolvendo cada uma em 250 ml de água fervente.

2. Dissolva bem cada gelatina, coloque cada gelatina em uma fôrma separada, de preferência em fôrmas quadradas, leve para gelar até ficar bem consistente ou de um dia para o outro.

3. Retire as gelatinas da geladeira e corte em cubos, coloque todas juntas em uma travessa e reserve.

4. No liquidificador adicione o creme de leite com o soro, o leite condensado e bata bem, em seguida com o liquidificador ainda ligado adicione a gelatina sem sabor incolor dissolvida conforme as instruções do fabricante bata somente para misturar.

5. Despeje o liquido sobre a gelatina reservada e misture delicadamente, depois leve para gelar até ficar consistente.

Coxinha de leite em pó



Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

1/2 xícara de leite em pó

10 morangos

1/4 de xícara de creme de avelã

1 xícara de leite em pó