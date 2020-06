Confira promoções de vinhos e espumantes para o Dia dos Namorados

Em casa ou conectados, brindar o amor é o que importa. E, para marcar a celebração de uma das datas mais especiais aos apaixonados, o Pão de Açúcar realiza de quarta a sexta-feira (10 a 12 de junho) a campanha “Dia dos Namorados em casa”, com uma promoção de até 40% off em todos os rótulos de vinhos e espumantes. A ação é válida para os e-commerces do Pão de Açúcar (www.paodeacucar.com) e da plataforma Pão de Açúcar Adega (https://www.paodeacucar.com/adega) – que contempla o envio de produtos para todo o País –, e também por meio do aplicativo de entregas James para que as compras possam ser realizadas sem sair de casa. As lojas físicas do Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar também participam da campanha promocional para quem optar por escolher o rótulo presencialmente.

Em Campo Grande, entre os principais destaques estão o vinho espanhol tinto Clos de Torribas Crianza (750 ml), que custará de R$ 54,99 por R$ 32,99 e o espumante francês Pol Clement Demi-Sec (750 ml) de R$ 44,99 por R$ 26,99. Além destas, muitas outras ofertas estão no app Pão de Açúcar Mais. Para utilizar, basta ativá-las no aplicativo do programa, que é gratuito e oferece ainda uma série de outros benefícios e descontos exclusivos. E para se cadastrar basta fazer o download nas lojas App Store ou Google Play e realizar o seu cadastro de maneira simples, rápida e prática.