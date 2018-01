Confira os destinos mais recomendados para viagens com crianças no Brasil

Ficar perto de piscinas/toboáguas divertidos é sempre considerado uma das prioridades para as crianças, e na cidade de Rio Quente, a 27km de Caldas Novas, está o complexo Rio Quente Resorts - Divulgação

Passar tempo em família é importante, mas entendemos que planejar viagens para manter as crianças felizes nem sempre é uma tarefa fácil. Pensando nisso, a Booking.com, líder mundial em conectar viajantes com a maior variedade de lugares incríveis para ficar pelo mundo, identificou alguns dos destinos mais recomendados* pelos usuários da plataforma para passeios com crianças no Brasil.

Rio Quente (GO)

Ficar perto de piscinas/toboáguas divertidos é sempre considerado uma das prioridades para as crianças, e na cidade de Rio Quente, a 27km de Caldas Novas, está o complexo Rio Quente Resorts. O local conta com dois parques aquáticos de águas quentes. Os viajantes devem ter em mente que o aeroporto mais próximo é o de Caldas Novas mas que, para chegar ao destino, também é possível desembarcar nos aeroportos de Brasília ou Goiânia e seguir de carro.

Onde se hospedar: O Hotel Turismo tem uma localização central na área turística de Rio Quente e oferece acomodações modernas, além de piscinas, parquinho infantil e acesso gratuito ao Hot Park.

Bertioga (SP)

Localizada no estado de São Paulo, na Região Metropolitana da Baixada Santista, Bertioga oferece uma ótima experiência quando o assunto é natureza e história. É na cidade que está o Forte São João, construído em 1547 e considerado a primeira fortaleza erguida no Brasil. As crianças podem aprender sobre a história do local durante o passeio. Além disso, Bertioga conta com 33 km de praias ideais para o banho de mar com a família.

Onde se hospedar: Dentre as acomodações em Bertioga, a Pousada Vila da Praia tem uma das melhores notas de avaliação dos usuários e está localizada no centro de Bertioga, a apenas 150 metros da Praia da Enseada.

Bombinhas é considerada a Capital do Mergulho Ecológico e conta com 39 praias, que são os principais pontos turísticos do destino. Seja para descansar sob o sol do litoral catarinense, fazer mergulho ou se aventurar em trilhas, Bombinhas pode ser um ótimo refúgio para famílias com crianças, sem deixar de ser um lugar com boas opções noturnas para os jovens e adolescentes. De cima do Mirante Eco 360 ou do Morro do Macaco é possível apreciar vistas incríveis.

Onde se hospedar: São mais de 700 propriedades listadas em Bombinhas na Booking.com. Com uma piscina ao ar livre e vista da cidade, a Pousada Riviera Bombinhas está a poucos minutos da Praia do Retiro dos Padres.

Sol, mar e areia são a opção perfeita para manter os pequenos ocupados e Barra de São Miguel atende bem essa demanda. A pequena cidade é um dos destinos mais badalados do litoral sul de Alagoas e um dos maiores balneários turísticos do Estado. Protegido por uma barreira de corais, o destino conta com uma boa estrutura de restaurantes e barracas de artesanato.

Onde se hospedar: O Gungaporanga Hotel está localizado em uma falésia, com vista para a Praia do Gunga e para a Lagoa de Roteiro, e tem uma das melhores notas de avaliação na região.

Guarapari (ES)

Guarapari é um dos destinos de verão preferidos no litoral do Espírito Santo combina perfeitamente lazer com infraestrutura. Sua orla tem muitas praias urbanizadas e seus calçadões contam com diversos quiosques, bares e restaurantes. De modo especial, as praias do Morro, das Castanheiras e da Areia Preta costumam atrair várias famílias. Além disso, a culinária local é um dos destaques para os usuários da Booking.com e um dos pratos típicos, a moqueca capixaba, é normalmente preparado em panelas de barro.

Onde se hospedar: Com mais de 600 avaliações e uma ótima nota dada pelos usuários da plataforma, o Hotel Pousada Caminho da Praia fica a apenas 500 m da Praia do Morro.

Olímpia (SP)

Também no estado de São Paulo, a cidade de Olímpia é bastante recomendada pelos usuários da Booking.com por seus parques temáticos, pela gastronomia e pela tranquilidade do destino. O turismo vem se destacando, muito em função da expansão do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, um dos maiores parques aquáticos da América Latina. Olímpia também conta com uma forte cultura popular: a cidade abriga o Museu de História e Folclore Maria Olímpia, que tem um acervo completo sobre o tema, e realiza anualmente o "Festival Nacional de Folclore".

Onde se hospedar: A Pousada Sol Nascente está a apenas 10 minutos de carro do Parque Thermas dos Laranjais e os hóspedes podem desfrutar de um salão de jogos, cama elástica e computador no local.