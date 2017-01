Confira os 10 smartphones mais aguardados de 2017

O começo do ano chegou, e com ele vem à tona o desejo de muitos brasileiros: trocar o smartphone e adquirir um dos lançamentos de 2017. Mas como saber quais os melhores modelos para comprar ou quais serão as principais novidades do ano?

Para ajudar o consumidor nessa questão, a NZN, um dos principais players em soluções para publicidade e comunicação do mercado, preparou uma lista com os 10 smartphones mais aguardados de 2017.

O levantamento faz parte da nova estratégia da marca, de ser uma empresa 360 e fomentar o mercado com informações relevantes sobre os diversos setores que alcança, a partir de sua base de usuários que transitam em seus veículos diariamente.

Confira o ranking completo!

1º lugar - Galaxy S8

O primeiro lugar fica com o próximo modelo da Samsung, o Galaxy S8, que trará para o mercado um aparelho inovador e futurista. Com a face frontal toda ocupada pela tela, já existe uma expectativa de que o aparelho será um dos mais potentes do mercado, com chips Snapdragon e Exynos atuais, bastante RAM e boas GPUs.

2º lugar - iPhone 8 ou 7s

Com a previsão de lançamento para o terceiro ou quarto trimestre do ano, o segundo lugar do ranking ainda está envolto em muita especulação. Até o momento, a expectativa é que o novo modelo traga bastante ousadia para o mercado, como por exemplo um aparelho com tela praticamente sem bordas, assim como o S8 e o Xiaomi Mi MIX, e sem botão Home na parte da frente. Além disso, também especula-se que o novo aparelho irá permitir carregamento sem fio. Como o mistério permeia todos os lançamentos da Apple, até lá o consumidor ficará apenas com essas possibilidades.

3º lugar - Google Pixel 2

No terceiro lugar, um dos smartphones mais comentados durante 2016: o Google Pixel 2. Mesmo o mercado ainda não sabendo quase nada sobre o novo aparelho, a expectativa é que ele poderá vir com certificação IP67 (à prova de água e poeira) e revisão de design para diminuir as bordas em volta da tela. Além disso, também é provável que o próximo Pixel possua a melhor câmera já vista em um celular.

4º lugar - Nokia 6

O Nokia 6, fabricado pela HMD Global, chegará ao mercado com uma tela de 5,5 polegadas (resolução Full HD), o chipset Snapdragon 420 e 4 GB de memória RAM como alguns de seus atrativos. Mesmo o aparelho sendo, atualmente, exclusivo para o mercado chinês, há possibilidade do dispositivo ser lançado em outras regiões do planeta em breve.

5º lugar - Moto Z2

Ao trazer para o mercado um smartphone com 20 novos módulos para os clientes, hardware de ponta e design arrojado, o Moto Z2 chega com a promessa de que os módulos que servem hoje nesses celulares servirão também nas próximas gerações. Ou seja, quem entrar nessa "plataforma" em 2016 não terá que adquirir novos acessórios em 2017. Agora é aguardar.

6º lugar - LG G6

Mesmo com o lançamento fraco do modelo G5 na América Latina, a expectativa é que o LG G6 chegue ao mercado como um produto seguro, com um ótimo hardware e com um conceito repensado sobre o smartphone.

7º lugar - Moto G5

Com expectativa para o lançamento acontecer no segundo semestre do ano, o Moto G5, modelo intermediário de uma linha construída pela Motorola e herdada pela Lenovo, deve chegar ao mercado com um design diferente do Moto G4. Além disso, espera-se que a Lenovo invista em melhorias para fazer com que os aparelhos tenham tração para concorrer com os os Galaxy A da Samsung, que lideram o segmento dos intermediários com construção premium.

8º lugar - Galaxy Note 8

Mesmo sem nenhum rumor sobre o lançamento do próximo smartphone da linha Note da Samsung, há muita expectativa para a substituição do Note 7, o smartphone com o maior histórico de explosões que se tem notícia. Caso isso aconteça esse ano, espera-se que o aparelho tenha um hardware melhor do que Galaxy S8 e que traga recursos inovadores para os usuários mais hardcore.

9º lugar - OnePlus 4 ou 5

Apesar de não vender seus smartphones no Brasil, a OnePlus, que conquistou o consumidor com ótimo desempenho, qualidade e preços mais competitivos, deve lançar a versão OnePlus 4 ou 5, que substituirá a anterior. A expectativa é de que a empresa mantenha o nível que qualidade e entregue um produto com o hardware mais atual e grandes quantidades de RAM.

10º lugar - Xperia XZ 2017

Lançado há pouco tempo no mercado brasileiro, o celular oferece ótima qualidade em quase todos os quesitos. Porém, o preço ainda está muito acima da realidade do consumidor. De qualquer forma, como a Sony vem apresentando quedas nos preços dos aparelhos, é possível que o produto conquiste o coração dos brasileiros em 2017.

Sobre a NZN

A NZN é hoje uma das principais plataformas para soluções em publicidade e comunicação. Atuando em 5 frentes independentes (NZN Brand Studio, NZN Intelligence, NZN Social, NZN Media e NZN Content), a empresa tem como objetivo se tornar o principal parceiro das agências e marcas, ao entregar serviços exclusivos, e que ajudam no planejamento e execução das campanhas e projetos. (Fonte: NZN Content)

Veja Também

Comentários