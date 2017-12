Confira o resultado oficial da eleição dos representantes do Parlamento Jovem de MS

O Parlamento Jovem do MS foi instituído pela Resolução 26/2005, teve sua 1ª edição em 2007 e, atualmente, o PJMS é constituído de 24 deputados estudantes titulares e 24 suplentes. - Foto: Wagner Guimarães

O projeto Parlamento Jovem Sul-mato-grossense (PJMS) é desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a Secretaria de Estado de Educação (SED), a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) e o Sindicato das Escolas Particulares de Mato Grosso do Sul (Sinepe). O objetivo é formar e promover a consciência política e a liderança cidadã entre jovens e adolescentes. Os jovens eleitos terão um mandato com duração de dois anos.

Nesta semana foi realizada a entrega do resultado oficial da eleição da 6ª edição do PJMS no gabinete da presidente do TRE, desembargadora Tânia Regina. O período eleitoral aconteceu em 19 de outubro nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) das escolas participantes.

Na edição deste ano, o projeto PJS ampliou a participação dos estudantes. Antes apenas estudantes do 1º e 2º anos Ensino Médio participavam, agora agregou-se o Ensino Fundamental com o 8º e 9º anos. A participação dos estudantes mais jovens é primordial para que eles possam, na escola, junto com os professores, discutir a cidadania e a questão da participação política na busca de atender as suas comunidades, de observar o que tem de problemas em sua região e desejarem, em se tornando deputados estudantes, de levar à Casa de Leis as suas proposições.

O Parlamento Jovem do MS foi instituído pela Resolução 26/2005, teve sua 1ª edição em 2007 e, atualmente, o PJMS é constituído de 24 deputados estudantes titulares e 24 suplentes. Confira o resultado.