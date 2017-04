Confira dicas para oferta de vagas pela Funtrab e recolocação no mercado de trabalho

Campo Grande(MS) – Nesta semana de comemorações alusivas ao Dia do Trabalhador, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) fornece algumas dicas de entrevistas para auxiliar os candidatos que pretendem recolocação no mercado de trabalho, e aos empresários que queiram ofertar oportunidades de empregos pela Fundação.

Trabalhadores

A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30. Os candidatos às vagas de empregos devem trazer RG, CPF e Carteira de Trabalho para realizar cadastro. Após realizar o cadastro na Funtrab e ser encaminhado para entrevista em alguma empresa:

– Primeiro, esteja preparado. Confirme a data, o horário e o local. Informe-se sobre a empresa, sua história, seus diretores, sua missão e valores. Isso ajudará na escolha da roupa, do vocabulário e do comportamento a ser adotado. Procure ser pontual.

– Dirija-se à recepção e informe seu nome e o motivo da sua visita. Tenha em mãos a carta de encaminhamento para a entrevista.

-Desligue o celular. A sua aparência deve ser a melhor possível, use roupa discreta, cabelos penteados, unhas em perfeita ordem e os homens, de barba feita. Se tiver tatuagem, piercing, bonés, brincos, procure não mostrar na entrevista inicial. Esses são alguns detalhes que podem fazer a diferença.

– Responda as perguntas de forma clara e valorize os pontos positivos de seu currículo, demonstrando interesse pela empresa e pela função. Certificados de conclusões de cursos, currículo, referências e outros itens podem ser solicitados, seja precavido e deixe separados antes do dia marcado para a entrevista. Nada irá justificar a falta de qualquer um desses documentos se forem solicitados pelo entrevistador.

– Lembre-se também que toda a informação que você fornecer pode ser checada, tenha cuidado e atenção nas informações preenchidas no seu currículo e a postagem nas redes sociais.

– E caso a empresa realize uma dinâmica de grupo: seja você mesmo; saiba ouvir e falar na hora certa; participe das atividades; demonstre que é solidário e democrático e evite assuntos polêmicos.

Empresários

Além dos serviços gratuitos, a Funtrab disponibiliza aos empresários um espaço para a realização de entrevistas e o setor de Psicologia do Trabalho para a triagem e encaminhamento de candidatos. Para os empregadores que ofertarem vagas específicas para pessoas com deficiência, jovens (menor aprendiz) e idosos, o Serviço Social do Trabalho atende diretamente esses públicos. Para ofertar as vagas há três formas:

E-mail: [email protected] informando o nome da empresa, CNPJ, telefone, nome da ocupação, atribuições e quantidade de vagas a oferecer, salários, etc.

Telefones: (67) 3320-1382 / 3320-1383/ 3320-1361/ 3320-1414 / 3320-1415

Pessoalmente, indo à rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7 às 17h30.

Após o processo seletivo, é fundamental que o empregador realize a devolução da carta de encaminhamento.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de MS (Funtrab)

Foto: Edemir Rodrigues

