Confira cinco hotéis de luxo vizinhos da natureza

Estar em um hotel de luxo já é mágico, mas para quem gosta de belas paisagens naturais a viagem pode se tornar ainda melhor. Relaxar enquanto olha a vista deslumbrante tem efeitos benéficos para o corpo e a alma.

Listamos 5 hotéis que são verdadeiros oasis de relaxamento em meio à natureza:

Kanuhura Maldives, Lhavyani Atoll, República das Maldivas

O Resort Kanuhura Maldives é o lugar perfeito para desfrutar de uma viagem de relaxamento, bem-estar e harmonia na serenidade de um belo retiro tropical. Villas de luxo e suítes foram projetadas com vistas incríveis para o por-do-sol da preciosa ilha de kanuhura, localizada no Oceânico Índico. O local é ideal para quem procura a vida descontraída da ilha em um verdadeiro paraíso de encantamento natural. Kanuhura oferece uma vida luxuosa com sensação de felicidade, e foi criado em cores suaves e materiais naturais.

Hotel Toriba, Campos do Jordão, Brasil

Este hotel é a escolha certa para quem quer descansar junto à natureza. É o hotel de montanha mais alto do Brasil – com jardins e florestas alcançando 1.950 m de altitude. O Toriba é um dos clássicos da hotelaria nacional, excelente para quem quer conciliar charme e sofisticação com a natureza exuberante da Serra da Mantiqueiura. Oferece lazer completo em uma infraestrutura de um verdadeiro resort, com quase 2 milhões de m² de área verde, com mata nativa, trilhas, bosques, fazendinha, horta orgânica, água abundante, piscina aquecida e hidromassagem ao ar livre, além de saunas, quadras de tênis e academia.

Tortuga Bay, Punta Cana, República Dominicana

Aqui a natureza toma conta. O hotel está localizado em uma reserva ecológica de 607 hectares, com cinco quilômetros de praia privativa. O cenário inspirou o estilista (e nativo da República Dominicana) Oscar de la Renta a criar os interiores das suítes, todas com varandas e toques especiais. Nos espaços, os hóspedes são tentados por uma série de atividades, incluindo golfe com dois campos de 18 buracos e esportes aquáticos como snorkeling e caiaque. No final de um dia, o Six Senses Spa (o único na América do Norte) oferece vários tratamentos exclusivos.

Hanging Gardens of Bali, Bali, Indonésia

O conceito deste hotel é criar algo mágico e autêntico no coração da selva libanesa, ou seja, uma experiência imersa em um ambiente tropical natural. Na construção do hotel 700 artesões locais usaram materiais tradicionais a adaptaram ideias indígenas. Um caminho sinuoso de 88 passos leva da recepção ao restaurante, construído com os princípios do feng shui. Entre os jardins, os terraços do hotel oferecem vistas deslumbrantes sobre o vale, e cada Villa Panorâmica exala autêntico estilo balinês. Um grande terraço junto à piscina infinita oferece um espaço deslumbrante para contemplar a natureza, enquanto as janelas do chão ao teto permitem que a atmosfera tranquila da selva flua no quarto.

Jaguaribe Lodge & Kite, Pontal de Maceio, Fortim, Ceará

Localizado em Fortim, em Pontal de Maceió, o Jaguaribe Lodge & Kite está em lugar privilegiado. Há 130 km de Fortaleza, com apenas 16 bangalôs, todos com vista para o mar, o hotel oferece uma experiência única de privacidade, ecoturismo, sustentabilidade e esporte. Em frente ao rio Jaguaribe, abrindo para o oceano e ostentando um braço de mar excepcional para a aprendizagem do kitesurf. O hotel foi construído com o máximo de respeito ao meio ambiente, flutuando por cima das dunas e do mar, por uma série de passarelas que deixam a natureza intacta e fornecem acesso para várias instalações do complexo.

Mais sobre o Toriba

Inaugurado em 22 de janeiro de 1943, por Ernesto Diederichsen e Luiz Dumont Villares, o Toriba é um marco na história do turismo e na cultura de Campos do Jordão. Os Alpes suíços foram a grande fonte de inspiração para definir as particularidades e o estilo arquitetônico da obra.

O hotel conta com as áreas sociais que incluem: lobby, sala de leitura e sala de lareira; solarium e magnífico belverdere; bosque das bromélias; piscina para adultos, piscina infantil e uma raia de 25 metros, com água aquecida e um ambiente de inigualável beleza ao redor; jacuzzi com hidromassagem; sauna seca e sauna úmida, fitness e quadra poliesportiva; cabelereiro e diária pet, além do Spa Toriba by L´Occitane e o Toriba Kids. A gastronomia fica por conta de seus dois restaurantes e um aconchegante bar. Música agradável, sala para reuniões, jardim de inverno e lojinha ainda fazem parte das instalações do Toriba.