Confira algumas vagas de trabalho em MS no Boletim do Emprego da Funtrab

Campo Grande (MS) – Para quem necessita de uma vaga de emprego é possível encontrar nas 31 agências “Casas do Trabalhador” da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), e nesta semana disponibiliza diversas oportunidades de empregos no Estado.

Em Nova Alvorada do Sul há 50 vagas para atendente de telemarketing, não é necessário experiência, mas é preciso ensino fundamental completo. O salário oferecido é R$ 945,00.

No município de Rio Brilhante tem 50 vagas para abatedor de aves com exigência de ensino fundamental e experiência. O salário oferecido é R$ 1.297,67, acrescido de ticket alimentação, assistência médica e seguro de vida.

Em Sidrolândia tem 10 vagas para encarregado de matadouro. Fundamental experiência na área e ensino médio completo. O salário oferecido é R$ 2.500,00, mais cesta básica e assistência médica.

Na Capital são 111 vagas para trabalhar em frigorífico, o salário oferecido é R$ 1.032,00, acrescidos de cesta básica, vale-transporte, uniforme e cartão no valor de R$ 109,00, segue as funções e exigências:

60 oportunidades para quem não tem experiência, na função de auxiliar de linha de produção, que exige o ensino fundamental incompleto.

15 oportunidades para açougueiro com experiência e ensino fundamental incompleto.

20 vagas para desossador com experiência e ensino fundamental incompleto.

15 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria com experiência e ensino fundamental incompleto.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

