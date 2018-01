Confira 5 destinos para comemorar o Dia Internacional do Spaghetti

A palavra spaghetti tem origem na palavra italiana 'spaghetto', que significa 'fio fino'. Um dos pratos de spaghetti mais famosos é o prato napolitano de massa com vôngoles - Divulgação

Um ingrediente básico da culinária tradicional italiana e um dos pratos mais famosos do mundo, não é surpresa nenhuma que esta massa longa, fina e cilíndrica tenha seu próprio dia. Quase metade (44%) dos viajantes do mundo todo consideram a 'descoberta da culinária mundial' como um hobby*, e é por isso que a Booking.com, líder mundial em conectar os viajantes com opções incríveis de lugares para ficar, analisou suas mais de 1,5 milhão de propriedades em mais de 123.000 destinos pelo mundo para apresentar 5 belos lugares onde os viajantes podem apreciar os pratos mais deliciosos de spaghetti. Os italianos compartilham e celebram os sabores e os ingredientes do seu país há séculos, então, os amantes da massa têm sorte de poder aproveitar seu prato favorito em quase todos os cantos do mundo. Não importa se ele é servido com molho de tomate, com azeite de oliva, carne ou vegetais, há diversas formas (e lugares!) de apreciar esta iguaria muito amada. Buon appetito!

Nápoles, Itália

A palavra spaghetti tem origem na palavra italiana 'spaghetto', que significa 'fio fino'. Um dos pratos de spaghetti mais famosos é o prato napolitano de massa com vôngoles - spaghetti alle vongole. Este apetitoso prato varia de acordo com a região, mas é parte da tradicional cozinha napolitana.

Onde se hospedar: o Ovo - Slow Travel é um cama e café moderno localizado no centro de Nápoles, a 500 metros da via San Gregorio Armeno e em frente à Piazza Vincenzo Bellini. Altamente recomendada pelo café da manhã, esta charmosa propriedade é uma ótima base para explorar a cidade de Nápoles e apreciar a deliciosa comida italiana.

Melbourne, Austrália

O italiano é um dos idiomas mais falados na Austrália (depois do inglês) e a influência italiana pode ser sentida em quase todas as maiores cidades da Austrália, mas não tanto quanto em Melbourne. Os viajantes apaixonados por massa devem ir direto à Lygon Street, também conhecida como a Pequena Itália em Melbourne. Esta região é lar de alguns dos melhores restaurantes e mercearias italianas, além de realizar anualmente a Lygon Street Festa, que comemora a influência e culinária italiana em Melbourne.

Onde se hospedar: localizado a apenas 1,6 km da Lygon Street, o District Apartments Fitzroy oferece apartamentos confortáveis independentes com uma cozinha totalmente equipada. Não importa se você está planejando jantar em alguns dos melhores restaurantes e mercearias italianas, ou preparar seu próprio spaghetti, este lugar é perfeito para todas as opções.

São Paulo, Brasil

O Brasil possui o maior grupo de pessoas com descendência italiana fora da Itália e o impacto que essa comunidade teve na culinária de São Paulo vai desde os pratos básicos tradicionais italianos até fusões ítalo-brasileiras.

Onde se hospedar: a Bela Vista é um dos bairros italianos mais antigos de São Paulo e recomenda-se que os fãs de gastronomia se hospedem no L'Hotel PortoBay São Paulo. Esse hotel 5 estrelas oferece acomodações luxuosas a apenas 100 metros da estação Trianon-Masp do metrô na Bela Vista. O Restaurante Trebbiano do hotel serve especialidades italianas e mediterrâneas.

Manila, Filipinas

Assim como no Brasil, as comunidades italianas nas Filipinas adicionaram uma mistura italiana à culinária nacional. Recomenda-se que os fãs de gastronomia que buscam ter uma nova visão dos sabores antigos visitem qualquer restaurante italiano e peçam macarrão assado.

Onde se hospedar: o Manila Hotel é um belo hotel 5 estrelas localizado em Manila, a apenas 700 metros do icônico Intramuros e a 900 metros da Catedral de Manila. O restaurante Mabuhay Palace serve autênticos pratos cantoneses, enquanto a mercearia do hotel oferece lanches e bebidas leves durante o dia.

Nova York, EUA

Os imigrantes italianos trouxeram os sabores exclusivos de sua terra natal para lugares fora da Itália, e quando falamos de comida ítalo-americana, Nova York é provavelmente o primeiro lugar que vem à cabeça. A Little Italy é um bairro agitado em Lower Manhattan, repleto de restaurantes italianos, onde os viajantes podem saborear pratos de spaghetti autênticos.

Onde se hospedar: localizado a apenas 12 metros da Ferrara Bakery and Cafe, o NobleDEN Hotel oferece acomodações modernas no coração da Little Italy de Nova York.

