Muito calor e clima seco permanecem no primeiro dia de novembro

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta-feira (01) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente nas regiões centro e norte do Estado. Em Campo Grande o tempo permanece claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas podem variar entre 25°C e 39°C neste dia, e os índices de umidade relativa do ar em 75% e 40%.

A média de temperatura prevista para o Estado é de mínima de 20°C, e máxima de 40°C com tendência a estável. Os índices de umidade do ar se mantem elevados durante a manhã, em torno de 90% e em queda nos períodos da tarde, chegando a 20%, índice considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, conforme previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe).