Concurso O Quilo é Nosso vai eleger o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil

Invenção genuinamente brasileira, o restaurante de comida a quilo é a escolha diária de milhões de pessoas em todo o país. O primeiro restaurante deste tipo no Brasil, e consequentemente no mundo, foi criado pelo chef e empresário Frederico Mata Machado, em 1984, em Belo Horizonte. Pensando em promover e valorizar os negócios deste segmento, a Abrasel realiza o concurso O Quilo é Nosso, que irá eleger o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil, e também premiar os melhores em cada cidade e estado participante.



Os 200 restaurantes participantes, em 16 estados das cinco regiões do país, criaram uma receita exclusiva priorizando a comida saudável e promovendo a alimentação de boa qualidade. Na primeira fase, nas cidades, o concurso acontecerá por meio de voto popular. Para votar, o cliente deve acessar o site do concursowww.oquiloenosso.com.br, até o dia 25 de setembro. É preciso fazer um cadastro com nome completo, e-mail e CPF. Depois escolher o estado “Mato Grosso do Sul” e votar no restaurante preferido.

Serão avaliados itens como limpeza do estabelecimento, qualidade geral do buffet, atendimento, ambiente e receita. Já as fases seguintes, estaduais e nacional, terão a avaliação das receitas feitas por um júri técnico, indicado pela revista de gastronomia Prazeres da Mesa.

A comida a quilo é um tipo de serviço exitoso e muito popular no país, o jeito brasileiro de se fazer fast food, aliando praticidade a um preço acessível e um prato saudável e saboroso. A possibilidade de incremento de vendas, a oportunidade de participar – e vencer – um concurso de abrangência nacional com o respaldo da Abrasel e da Prazeres da Mesa, e também de experimentar novas receitas junto ao público-alvo, são alguns dos benefícios que os empresários deste segmento têm ao participar do O Quilo é Nosso. Os restaurantes irão oferecer aos clientes, durante o período do evento, promoções no aplicativo de fidelidade Sodexo Club, onde a cada cinco refeições consumidas, a sexta é gratuita.



Em Campo Grande, os restaurantes participantes são:

Divino Prato (Unidade Rua Brilhante e Mascarenhas de Morais)- sopa paraguaia

Feijão Preto – rocambole de omelete

Lá in Casa – moqueca de jacaré

Mais Sabor Restaurantes – peixe à moda junina

Multiplus Restaurante - arroz frango com pequi

Restaurante SESC Unidade Afonso Pena e Unidade Horto – nhoque à Cidade Morena

Os vencedores, municipais, estaduais e nacional serão tema de reportagem na revista Prazeres da Mesa e Bares & Restaurantes e receberão placas de vencedor para serem instaladas em seus estabelecimentos, além de outros prêmios. Ao consumidor final, há o benefício oferecido do prato especial durante todo o tempo vigente do concurso, além de promoções desenvolvidas pelos estabelecimentos participantes.



O concurso O Quilo é Nosso é realizado pela Abrasel em parceria com a Prazeres da Mesa e com patrocínio nacional da Rede e Sodexo.

Veja Também

Comentários