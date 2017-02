Concurso de universidade oferece bolsas de estudo na modalidade a distância

A Uniderp realiza seu processo seletivo neste sábado, 18 de fevereiro, com a oferta de quatro bolsas de estudos para interessados em ingressar no ensino superior. O primeiro e o segundo colocados no vestibular de cada unidade serão contemplados com bolsas de estudos integrais e parciais (50%) na modalidade de ensino a distância (EAD).

São mais de 30 opções de graduação e os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever até sábado nas instituições e acessar o regulamento pelo site www.vestibulares.br. O critério de seleção será a pontuação na prova. Os ganhadores serão contatados a partir do dia 20 de fevereiro.

SERVIÇO

Vestibular Uniderp com bolsas de estudo

Prova: 18 de fevereiro

Horário: das 14h às 17h

Locais: Unidade Matriz – Avenida Ceará, 333

Unidade Agrárias – Rua Alexandre Herculano, 1400.

Informações: (67) 3348-8177 / 3348-8332 / 3348-8198 / 3348-8269

