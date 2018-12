Concurso de receitas da Reme premia vencedoras e valoriza trabalho de merendeiras

Criatividade, talento e muita dedicação para elaborar pratos nutritivos. Esses foram os ingredientes principais do “1º Concurso de Receitas da Alimentação Escolar de Campo Grande”, que durante um mês mobilizou as merendeiras da Rede Municipal de Ensino (Reme).

A premiação aconteceu na noite desta quinta-feira (13), no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e deu o primeiro lugar para o Arroz em camadas de charque ao molho de legumes, da merendeira Débora Ferreira Brites, da escola Nerone Maiolino. Ela foi premiada com uma TV de 40 polegadas.

Surpresa com a escolha de seu prato, que teve 200 curtidas, a vencedora Débora Brites, que há cinco anos atua na Reme, lembrou os desafios enfrentados. “Não imaginei chegar aqui. Quando fui para a escola tive o apoio das colegas de trabalho. Aprendi a gostar de cozinhar e hoje já considero investir na gastronomia”, destacou a merendeira, que ajuda no preparo da merenda para 700 alunos por dia.

Já a segunda colocação foi para Graucilene Aparecida, da escola João de Paula e que elaborou o prato Bobó de abóbora com batata doce e frango. O prêmio foi um smartphone. O terceiro prato vencedor foi o Vatapá de Carne, elaborado pela merendeira Fabíola Maria Nocrato, da escola Nelson Pinheiro, que faturou uma bicicleta.

A fase final do concurso contou com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, da secretária-adjunta, Soraia Campos, superintendentes e técnicos da Reme. “Não nos atentamos apenas à questão pedagógica, também oferecemos uma alimentação de qualidade porque a merenda ajuda a reduzir a evasão escolar, é um elemento muito importante nas unidades. Nas visitas que fazemos sempre observamos isso nas cozinhas e estamos muito satisfeitas com a dedicação e empenho de vocês”, destacou a secretária Elza Fernandes.

Antes da premiação, a equipe da Superintendência de Alimentação Escolar da Reme (Suale), que organizou o concurso, apresentou uma declaração em vídeo do chef sul-mato-grossense Daniel Barbosa, finalista do Master Chef Brasil Profissionais, que enalteceu a profissão de merendeira e estimulou a busca pelo aperfeiçoamento das finalistas. Também o coach Paulo Roberto Vieira da Costa Júnior falou sobre a importância de investir na carreira.

Emoção

A final foi realizada em dois dias, sob um clima de muita expectativa das cinco finalistas que foram selecionadas de acordo com o número de curtidas que seus pratos tiveram no Facebook do concurso: Claudia Beatriz Araújo, do Ceinf Coração de Maria, que apresentou o prato Charuto de frango com cenoura, Maria Olinda Floriano, do Ceinf Joana Mendes, criadora da Omelete Assada de Legumes, Débora Ferreira Brites, da escola Nerone Maiolino, que fez o Arroz em camadas de charque ao molho legumes, Graucilene Aparecida, da escola João de Paula, responsável pelo Bobó de abóbora com batata doce e frango e Fabíola Maria Nocrato, da escola Nelson Pinheiro, que criou o Vatapá de Carne.

Antes da revelação da vencedoras, as participantes passaram por etapas importantes, que enriquecerem o currículo de cada uma. Na quarta-feira (11), elas participaram de uma aula especial com o chef de cozinha Adriano José Silva dos Santos, que passou dicas importantes para incrementar as receitas, além da forma de apresentação.

Já na quinta-feira (12), as finalistas foram até o laboratório de dietética do curso de Nutrição da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), onde prepararam os pratos escolhidos por elas para um grupo de jurados, formado por técnicos da Semed, profissionais da UCDB, dois chefs de cozinha e alunos da Reme.

Valorização

O superintendente de Alimentação Escolar da Reme, Cassiano Canguçu, disse que a parceria dos equipes da Semed e dos profissionais que atuaram como jurados e colaboradores foi fundamental para o sucesso do concurso. “Ficamos muito felizes com a proporção que tomou. O carinho e o amor de todos fez toda a diferença no preparo da merenda”, afirmou.