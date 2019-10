Concurso de desenhos em alusão ao Outubro Rosa é lançado para alunos do Ensino Fundamental

Crianças de dez escolas municipais de Campo Grande irão participar do “Talento Rosa”, um concurso de desenhos que visa a orientação e prevenção ao câncer de mama. A ação, que foi idealizada pelo Hospital de Amor, conta com o apoio da Sesau, que está responsável pela instrução das crianças através do Programa Saúde na Escola, e da Semed, que irá coordenar as etapas do projeto.

Participarão do concurso alunos dos 3°, 4° e 5° anos das escolas, de acordo com a definição do setor pedagógico de cada uma. Essas crianças irão disputar entre si e o desenho que for escolhido pelos professores como sendo o melhor da turma irá receber como premiação uma sessão de cinema.

Esses desenhos escolhidos serão expostos no Hospital de Amor e no site do concurso, que reunirá trabalhos do país inteiro. Para a elaboração dos desenhos, os alunos serão orientados quanto a prevenção ao câncer de mama pelos enfermeiros que, costumeiramente, já participam da rotina dessas escolas.

Irão participar os alunos das escolas Professora Leire Pimentel de Carvalho Corrêa, que será acompanhada pela UBSF Alves Pereira, Ana Lúcia de Oliveira Batista, com o apoio da UBSF Paulo Coelho, escola Municipal Carlos Vilhalva, com a UBSF Aero Itália e da escola João Evangelista, que tera apoio da UBSF Albino Coimbra.

Na escola Nerone Maiolino o apoio será feito pela UBSF Vida Nova. A Nazira Anache vai ter suporte da UBSF São Francisco e a escola Nagen Jorge Saad da UBSF Antarctica. Os alunos da escola Professora Gonçalina Faustina de Oliveira vão receber a ajuda da UBSF Tarumã; os do Consulesa Trad serão apoiados pela UBSF Estrela Dalva e os que estudam na escola Oneida Ramos terão suporte da UBSF Itamaracá.