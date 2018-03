Concurso de desenho e redação sobre o leite premiará alunos e professores de escolas estaduais de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – As escolas estaduais de Mato Grosso do Sul já podem se inscrevem no concurso de desenho e redação promovido pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e pela Secretaria de Estado de Educação (SED).

Tendo como tema a importância do leite e seus derivados na vida humana e como esses alimentos contribuem para a saúde das crianças, o concurso alusivo ao Dia Mundial do Leite, premiará estudantes de escolas do ensino fundamental que serão divididos em dois grupos. O Grupo 1, formado por estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, trabalhará o tema “Leite: carinho que alimenta”, e o Grupo 2, formado por alunos do 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental, trabalhará o tema : “Leite: alimento para vida”.

A ideia , segundo o Coordenador da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite, Lineu Pasqualotto, é estimular o interesse dos alunos pela pesquisa, reflexão, produção e divulgação de conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis, fortalecer a importância do leite na alimentação, em face de seu alto valor nutritivo, contribuindo para a saúde de crianças; conscientizar a população sobre os mitos e as verdades divulgados sobre as propriedades do leite, valorizar as possibilidades que oferece à gastronomia e destacar a relevância do leite na economia do Estado, bem como na geração de empregos, renda e qualidade de vida para a população.

Lineu explica que nas duas categorias, os alunos poderão concorrer com apenas um desenho ou redação e serão premiados do 1º ao 3º lugar. Os professores dos primeiros colocados das duas categorias também serão premiados.

Os trabalhos devem ser postados até 20 de abril. A avaliação e definição dos ganhadores acontecerá de 7 a 15 maio. A divulgação dos nomes está prevista para acontecer dia 21 de maio e a entrega premiação, na última semana do mês de maio, em data e horário a serem definidos pela organização.

Estudantes matriculados do 1º ao 3º ano do ensino fundamental concorrem aos seguintes prêmios: 1º lugar: 01 (um) vídeo game, 2º lugar: 01 (um) tablet , 3º lugar: 01 (uma) bicicleta. Já os estudantes matriculados do 4º ao 5º do ensino fundamental concorrem no 1º lugar : 01 (um) vídeo game, 2º lugar: 01 (um) tablet e 3º lugar: 01 (um) smarthphone. O professor dos primeiros colocados das duas categorias receberá um laptop.

As escolas interessadas em participar do Concurso deverão acessar o site do Silems (www.silems.com.br), onde encontrarão o material de divulgação, o edital do concurso, os formulários de realização dos trabalhos e o endereço eletrônico para realizar a inscrição da escola. É livre o número estudantes concorrentes por escola, cabendo à equipe desta, a seleção de apenas uma redação/um desenho por ano escolar para representá-la no concurso.

Kelly Ventorim, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)