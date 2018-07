Concurso de bolsas de estudos da Uniderp acontece neste sábado

Com 44 anos de tradição, a instituição é uma das universidades mais reconhecidas de Mato Grosso do Sul e possui representatividade em todas as áreas do conhecimento. - Divulgação

Neste sábado, às 14h, a Uniderp realiza o concurso de bolsas de estudo nas unidades Matriz e Agrárias, em Campo Grande. Com 44 anos de tradição, a instituição é uma das universidades mais reconhecidas de Mato Grosso do Sul e possui representatividade em todas as áreas do conhecimento. São mais de 30 cursos presenciais em Exatas, Humanas, Saúde e Agrárias, além de 34 graduações na modalidade a distância.

Os primeiros colocados no processo seletivo serão contemplados com bolsas de estudos integrais e parciais, concedidas conforme a pontuação dos candidatos. Além disso, todos os aprovados que efetuarem a matrícula podem participar do Canal Conecta, plataforma gratuita com vagas de emprego exclusiva aos alunos com mais de 140 empresas cadastradas e 200 oportunidades de trabalho.

Os interessados podem se inscrever pelos telefones 3348-8332, 3309-6549 ou diretamente na universidade até a data da prova. No dia do exame é necessário levar um documento pessoal com foto e caneta esferográfica preta ou azul.

Infraestrutura

Além de infraestrutura moderna, com mais de 100 laboratórios, e um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores com vivência no mercado de trabalho, a Uniderp possui um sistema de ensino inovador e que preza pela empregabilidade do aluno.

A responsabilidade social também está em seu DNA. Por meio de complexos de saúde, centenas de atendimentos são realizados no Centro de Especialidades Médicas, nas clínicas de Nutrição, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e Estética, além dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal e de Práticas Jurídicas. O conjunto poliesportivo, formado pela quadra, piscina olímpica aquecida, campo de futebol e academia, subsidia os treinos de equipes esportivas regionais. A Agência Experimental de Publicidade e Propaganda e a TV Pantanal somam-se a esses locais em que os acadêmicos vivenciam situações típicas do mercado.

Promovendo o desenvolvimento regional, a universidade também é reconhecida por seus programas de mestrado e doutorado que contribuem para a vocação agropecuária e a riqueza da biodiversidade ambiental do estado. Sua unidade Agrárias se destaca pela clínica de cirurgia para animais de pequenos e grande portes, e silvestres; pelos projetos com cães que auxiliam em terapias médicas e nas atividades pecuárias em propriedades rurais; e pela própria Fazenda Escola, em que alunos aprimoram o conhecimento, ficam mais próximos da pesquisa e exercitam a realidade do campo.